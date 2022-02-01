Указ главы Республики Тыва от 31 января 2022 года № 40 "О внесении изменения в пункт 5 Указа Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30"

Новости

Российские спортсмены в Пекине получили пожелания от болельщиков в печеньях 18:55
Экс-директор страховой компании объявлен в розыск 18:32
Норвежский суд оказал Брейвику в досрочном освобождении 18:30
Почти четверть горожан задумалась о переезде за город 18:28
Пользователи “Госключа” смогут дистанционно делать покупки в маркетплейсах 18:27
Премьер Британии Борис Джонсон прибыл в Киев 18:18
Аксенов дал совет Украине, где искать виновников потери Крыма 18:13
В Беларусь на референдум приедут более 100 наблюдателей от СНГ 18:00
В Краснодарском крае открыли новое нефтяное месторождение 17:55
Рецидивиста, который поджег квартиру в Москве, отправили в СИЗО 17:44
Захарова: США вывозят журналистов из Киева, чтобы не мешали писать фейки 17:32
РЭО разработал аналитическую платформу в сфере обращения с отходами 17:30
Шойгу: Почти треть олимпийской команды России - это спортсмены ЦСКА 17:17
В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале 17:15
В армии за год провели более 800 тысяч обследований на наркотики 17:10
В Казахстане заморозили зарплаты чиновникам и депутатам 17:09
Шойгу: Войска получили более 600 единиц новой измерительной техники 17:07
Голикова: Сроки обучения в колледжах сократятся 17:04
В ДНР обезвредили взрывное устройство в здании районной администрации 17:01
Президент РКС Сергей Степашин: Желаю Литинституту поддержки государства 17:00
Датские ученые подтвердили более высокую заразность "скрытого омикрона" 16:59
Польша и Украина могут построить совместный газопровод 16:55
"Алиса" начала запись альбома, который выпустит с помощью краудфандинга 16:54
Голикова: В России будут подготовлены четыре платформы для быстрого создания вакцин 16:35
Голикова: Охват граждан медицинской реабилитацией будет удвоен 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 февраля 2022 г.

Указ главы Республики Тыва от 31 января 2022 года № 40 "О внесении изменения в пункт 5 Указа Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи И Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" постановляю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 5 Указа Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив абзацем третьим следующего содержания:

"С 31 января 2022 года перевод на дистанционный формат обучения обучающихся с 9 по 11 классы общеобразовательных организаций осуществлять с применением дифференцированного подхода в каждой общеобразовательной организации на территории муниципального образования Республики Тыва исходя из эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и в соответствии с условиями деятельности общеобразовательных организаций в период действия режима повышенной готовности на территории Республики Тыва.";

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией