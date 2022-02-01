Указ главы Республики Тыва от 31 января 2022 года № 40 "О внесении изменения в пункт 5 Указа Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи И Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" постановляю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 5 Указа Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив абзацем третьим следующего содержания:

"С 31 января 2022 года перевод на дистанционный формат обучения обучающихся с 9 по 11 классы общеобразовательных организаций осуществлять с применением дифференцированного подхода в каждой общеобразовательной организации на территории муниципального образования Республики Тыва исходя из эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и в соответствии с условиями деятельности общеобразовательных организаций в период действия режима повышенной готовности на территории Республики Тыва.";

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







