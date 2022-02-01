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Умер актер из "Доктора Хауса" Говард Хессеман

Новости
    01.02.2022, 08:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

29 января в Лос-Анджелесе скончался плодотворный американский актер кино и ТВ Говард Хессеман. Как передает THR со ссылкой на вдову артиста, Дэвид отошел в медицинском центре Cedars-Sinai из-за осложнений после операции на толстой кишке, перенесенной прошлым летом. Ему был 81 год.

Говард Хессеман родился 27 февраля 1940 года в Орегоне. Актер, сценарист, режиссер, продюсер. Сниматься начал в 60-е. В портфолио - более 150 проектов: "Другая сторона полуночи" с юной Сьюзан Сарандон, спайдерсплотейшн "Тарантулы: Смертоносный груз", культовое "Радио Цинциннати" (где он выступил и режиссером-сценаристом), вторая "Полицейская академия", "Амазонки на Луне", доктор Фарадей в "Полете навигатора", "Доктор Хаус", C.S.I., "Теория лжи".

На счету актера две номинации на премию "Эмми".

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