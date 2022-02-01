Умер партнер Джуди Гарленд и Элизабет Тейлор Карлтон Карпентер

31 января в Уорике, Нью-Йорк, скончался американский актер кино и ТВ, успешный писатель-детективщик и автор песен Карлтон Карпентер, неплохо отметившийся на экранах 50-х - его экранными партнершами тогда были такие величины, как Элизабет Тейлор, Дебби Рейнольдс и Джуди Гарленд, например.

RIP to Carlton Carpenter who has passed away at the age of 95. He was a veteran of WWII and he starred in classic films like Two Weeks With Love, Fearless Fagan, and Sky Full of Moon. He wrote his memoir, “The Absolute Joy of Work” in 2016. #RIPCarltonCarpenter #WWII #Hollywood pic.twitter.com/tu26jEq23K — Robert McIntosh (@RTMac1989) February 1, 2022

Как передает Deadline, ссылаясь на официального представителя артиста, Карпентер умер в возрасте 95 лет "после того, как его здоровье годами давало сбои".

Карпентер родился в Вермонте в 1926-м. Во время Второй мировой служил в морской пехоте, занимаясь, в частности, постройкой взлетной полосы, с которой позже стервятники поднимутся бомбить Хиросиму. Правда, на тот момент демобилизовавшийся Карлтон уже займется выстраиванием своей карьеры на Бродвее.

Экранная деятельность Карпентера шла параллельно театральной. Дебют - в 1949-м. В закромах - "Отец невесты", "Три маленьких слова", "Летние гастроли", "Долина мести", лейтенант Кэрни в "Поднять перископ", "Ковбои" и другие.

От кино Карлтон отошел в 80-х, дабы сосредоточиться на иных формах творческих самовыражений.

Карпентер никогда не был женат и не оставил после себя потомков.