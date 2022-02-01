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Умер партнер Джуди Гарленд и Элизабет Тейлор Карлтон Карпентер

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    01.02.2022, 10:01
Текст:   Олег Усков

31 января в Уорике, Нью-Йорк, скончался американский актер кино и ТВ, успешный писатель-детективщик и автор песен Карлтон Карпентер, неплохо отметившийся на экранах 50-х - его экранными партнершами тогда были такие величины, как Элизабет Тейлор, Дебби Рейнольдс и Джуди Гарленд, например.

Как передает Deadline, ссылаясь на официального представителя артиста, Карпентер умер в возрасте 95 лет "после того, как его здоровье годами давало сбои".

Карпентер родился в Вермонте в 1926-м. Во время Второй мировой служил в морской пехоте, занимаясь, в частности, постройкой взлетной полосы, с которой позже стервятники поднимутся бомбить Хиросиму. Правда, на тот момент демобилизовавшийся Карлтон уже займется выстраиванием своей карьеры на Бродвее.

Экранная деятельность Карпентера шла параллельно театральной. Дебют - в 1949-м. В закромах - "Отец невесты", "Три маленьких слова", "Летние гастроли", "Долина мести", лейтенант Кэрни в "Поднять перископ", "Ковбои" и другие.

От кино Карлтон отошел в 80-х, дабы сосредоточиться на иных формах творческих самовыражений.

Карпентер никогда не был женат и не оставил после себя потомков.

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