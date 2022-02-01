Умер соратник Брюса Ли и Чака Норриса, актер Роберт Уолл

Скончался актер и мастер восточных единоборств Роберт Уолл. Как стало известно TMZ Sports, спортсмен отошел на 83-м году жизни. Причина не названа.

Уолл снялся в "Пути дракона" и "Выходе дракона" с Брюсом Ли и был многолетним соратником Чака Норриса - они вместе тренировались и были деловыми партнерами. Под руководством Норриса Уолл добился черного пояса в тансудо - одном из корейских боевых искусств.

Позже Роберт вспоминал в интервью, что на съемках "Выхода дракона" Ли, с которым они тогда были знакомы почти десять лет, сломал ему два ребра. После того, как мастера обоюдно решили не стеснять себя и для большей аутентичности выложиться на всю катушку.

Кроме того, Уолл известен своим неоднократным оппонированием Стивену Сигалу, который пренебрежительно высказывался в адрес Норриса.

В официальном заявлении семьи Уолла сказано, что он был "прекрасным мужем и отцом" и что смерть Роберта оставила в их сердцах пустоту, которую вряд ли получится теперь чем-то заполнить.

Роберт "Боб" Уолл родился в 1939 году в Калифорнии. Актер, каскадер, сценарист, продюсер. Появление в "Пути дракона" стало для него экранных дебютом. На дальнейшем счету - порядка двадцати проектов: "Джонс - черный пояс", "Выход ниндзя", "Игра смерти", "Кодекс молчания", "Парный удар", "Кровь и кость", полтора десятка эпизодов "Крутого Уокера".