19FortyFive назвал асимметричное военное преимущество России

Российское тактическое ядерное оружие представляет собой серьезную угрозу. К такому выводу пришли эксперты 19FortyFive Джеймс Рэгланд и Адам Лоутер.

Они пишут о том, что такое оружие интегрировано в систему обороны России. Аналогичным арсеналом Пентагон не обладает и противопоставить этой угрозе ему нечего, отмечают авторы. Более обширный и разнообразный ядерный арсенал России и Китая, по их мнению, обеспечивает обеим странам асимметричное преимущество.

В статье описаны возможные последствия применения 10-килотонного заряда в ходе боевых действий в сельской местности.

Авторы признают, что в случае воздушного подрыва на высоте около 170 метров такой боеприпас не создаст зоны радиоактивного заражения, однако вызовет серьезные разрушения и пожары в радиусе километра от места взрыва. Это вынудит войска противника маневрировать, избегая пораженных участков.

При этом гораздо важнее, по мнению авторов, тот факт, что применение тактического ядерного оружия, несмотря на относительно небольшую зону поражения, будет говорить о готовности одной из сторон к самым решительным действиям.

В заключительной части статьи приводится ряд рекомендаций, выполнение которых поможет США сократить свое отставание в сфере тактического ядерного оружие. Авторы предлагают повысить уровень готовности носителей американских водородных бомб B61, а также разработать новую крылатую ракету наземного базирования и баллистическую ракету средней дальности , оснащенные ядерными боеголовками.