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02.02.2022,  
12:46
Текст:  Майя Бирюкова

19FortyFive назвал асимметричное военное преимущество России

Фото: Сергей Орлов \ РИА Новости Фото: Сергей Орлов \ РИА Новости
Фото: Сергей Орлов \ РИА Новости

Российское тактическое ядерное оружие представляет собой серьезную угрозу. К такому выводу пришли эксперты 19FortyFive Джеймс Рэгланд и Адам Лоутер.

Они пишут о том, что такое оружие интегрировано в систему обороны России. Аналогичным арсеналом Пентагон не обладает и противопоставить этой угрозе ему нечего, отмечают авторы. Более обширный и разнообразный ядерный арсенал России и Китая, по их мнению, обеспечивает обеим странам асимметричное преимущество.

В статье описаны возможные последствия применения 10-килотонного заряда в ходе боевых действий в сельской местности.

Авторы признают, что в случае воздушного подрыва на высоте около 170 метров такой боеприпас не создаст зоны радиоактивного заражения, однако вызовет серьезные разрушения и пожары в радиусе километра от места взрыва. Это вынудит войска противника маневрировать, избегая пораженных участков.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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При этом гораздо важнее, по мнению авторов, тот факт, что применение тактического ядерного оружия, несмотря на относительно небольшую зону поражения, будет говорить о готовности одной из сторон к самым решительным действиям.

В заключительной части статьи приводится ряд рекомендаций, выполнение которых поможет США сократить свое отставание в сфере тактического ядерного оружие. Авторы предлагают повысить уровень готовности носителей американских водородных бомб B61, а также разработать новую крылатую ракету наземного базирования и баллистическую ракету средней дальности , оснащенные ядерными боеголовками.

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ядерное оружие
Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany / wikipedia.org
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