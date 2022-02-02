Более половины австрийцев получили бустерную прививку

В Австрии 50,3 процента вакцинируемого населения защищены бустерной вакцинацией (третья вакцинация или вторая вакцинация после выздоровления соответственно). С начала года этот показатель составлял всего 40,8 процента. В течение месяца вакцинирование граждан увеличилось примерно на десять процентов, заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

По его словам, вакцинация предотвращает перегрузку системы здравоохранения из-за "омикрона", кроме того, защищает от мутаций вируса. "Постепенное смягчение мер также стало возможным только благодаря вакцинации", - цитирует телеканал OE24 министра.

С 1 февраля в Австрии срок действия прививки от коронавируса сокращен с девяти до шести месяцев после второго укола. В этой связи свыше 235 тысяч человек остаются без паспорта о прививках. Однако правительство отказывает в предоставлении переходного периода с продленным сроком вакцинации.

Кабинет решил сократить срок действия сертификатов. Дополнительная вакцинация признана необходимой для борьбы с распространением высокозаразного варианта "омикрон", который распространился в Австрии в начале января.