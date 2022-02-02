Эксперт объяснил, зачем Рунету нужен единый измеритель

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин убежден, что появление единого измерителя интернет-аудитории, которым во вторник стала компания Mediascope, сделает цифровой рынок более прозрачным.

"Сейчас развитие Рунета осложнено отсутствием достоверной статистики. Каждая крупная платформа предлагает свою систему анализа аудитории. Но данные разных источников часто не сходятся друг с другом. В результате невозможно делать корректные выводы о развитии конкретных ресурсов и российского сегмента сети в целом. Единый измеритель сделает цифровой рынок прозрачным для всех и более понятным для инвесторов. Это базовая потребность любого цивилизованного рынка, основа для диалога государства и бизнеса", - сообщил Горелкин "РГ".

Еще одной важной задачей, для которой будут использоваться данные единого измерителя, станет приземление иностранных IT-гигантов. В целом же, по словам депутата, после начала работы единого измерителя для пользователей и самих сервисов не изменится ничего, кроме технических доработок, необходимых для организации взаимодействия измерителя и сервисов из списка Роскомнадзора.