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02.02.2022 18:00
Рубрика: Digital

Эксперт объяснил, зачем Рунету нужен единый измеритель

Текст: Олег Капранов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин убежден, что появление единого измерителя интернет-аудитории, которым во вторник стала компания Mediascope, сделает цифровой рынок более прозрачным.

Фото: iStock
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"Сейчас развитие Рунета осложнено отсутствием достоверной статистики. Каждая крупная платформа предлагает свою систему анализа аудитории. Но данные разных источников часто не сходятся друг с другом. В результате невозможно делать корректные выводы о развитии конкретных ресурсов и российского сегмента сети в целом. Единый измеритель сделает цифровой рынок прозрачным для всех и более понятным для инвесторов. Это базовая потребность любого цивилизованного рынка, основа для диалога государства и бизнеса", - сообщил Горелкин "РГ".

Еще одной важной задачей, для которой будут использоваться данные единого измерителя, станет приземление иностранных IT-гигантов. В целом же, по словам депутата, после начала работы единого измерителя для пользователей и самих сервисов не изменится ничего, кроме технических доработок, необходимых для организации взаимодействия измерителя и сервисов из списка Роскомнадзора.

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