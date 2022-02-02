Евразийской экономической комиссии исполнилось 10 лет

Переход на качественно новый институциональный уровень развития интеграции на евразийском пространстве ознаменовано созданием Евразийской экономической комиссии, которой в среду исполнилось десять лет.

Анализируя первый значительный юбилей в жизни постоянно действующего наднационального регулирующего органа международной структуры, который начал функционировать с февраля 2012 года, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович выступил со специальным обращением.

В нем он подчеркнул, что ключевым шагом к началу нового этапа интеграционного строительства стало подписание президентами Союзного государства и Казахстана 18 ноября 2011 года Декларации о Евразийской экономической интеграции. Именно в ней, констатировал глава коллегии, "были определены основные направления практического взаимодействия, формирования нормативно-правовой базы Таможенного союза, Единого экономического пространства и на их основе Договора о Евразийском экономическом союзе". Кстати, позднее к ЕАЭС присоединились Армения и Кыргызстан.

На протяжении истекших лет, по его словам, ЕЭК, как регулирующий орган союза, выполняет задачи по выработке предложений в сфере дальнейшего развития интеграции на основе принципов обеспечения взаимной выгоды, равноправия и учета национальных интересов, экономической обоснованности принимаемых решений, а также открытости, гласности и объективности.

За этот период, напомнил Мясникович, благодаря "волевым решениям глав государств и правительств наших стран, а также слаженной работе комиссии, министерств и ведомств государств-членов удалось обеспечить высокие темпы развития интеграционных процессов", а преемственность в работе комиссии стала залогом поступательной реализации повестки союза.

За время существования ЕЭК, говорится в обращении, созданы правовые и экономические основы развития интеграционных процессов в ЕАЭС. Приняты стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, обеспечено присоединение к союзу новых членов, государств-наблюдателей, обеспечиваются свобода передвижения и социальные гарантии трудящихся, вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении, действуют более 50 технических регламентов и более 12 тысяч международных стандартов, успешно функционирует единый рынок товаров более чем для 180 млн потребителей.

Глава коллегии выразил уверенность, что накопленный потенциал, высочайший профессионализм членов совета ЕЭК, Коллегии ЕЭК, должностных лиц, сотрудников комиссии позволят и в дальнейшем отвечать на все требования времени и повысить качество и эффективность евразийской интеграции.

Как известно, решения ЕЭК, штаб-квартира которой находится в Москве, обязательны для исполнения на территории государств - участников ЕАЭС.