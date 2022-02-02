Фрегаты на Ладоге: с чего начинался Балтийский флот 320 лет назад

320 лет назад 2 февраля 1702 года царь Петр I отправил стольнику Ивану Татищеву такой указ: "В оборону и на отпор против неприятельских свейских войск на Ладожском озере сделать военных 6 кораблей по 18 пушек". С этой даты начинается история Балтийского флота России.

Строго говоря, сам русский флот на Балтике появился чуть позже, но одной из его предтеч была флотилия ладожских фрегатов. Для ее постройки на реке Сяси была основана государственная верфь. Иван Татищев нашел место у впадения реки в Ладожское озеро, где стояло село Сясьское Устье (Сясьские Рядки), которое посчитал удобным. Правда, время показало, что он ошибся.

Хотя поначалу все выглядело хорошо: река там была достаточно глубока для проводки больших судов, а по берегам рос "корабельный" сосновый лес.

Финансировать стройку поручили Новгородской ратуше, а рабочих набрали из местных жителей.

Одновременно Олонецким железоделательным заводам предписали изготовить в нужном количестве якоря, пушки, ядра и прочую металлическую оснастку. А Адмиралтейский приказ должен был обеспечить строящуюся флотилию парусами, канатами, флагами. И заодно одеть будущие экипажи.

Наблюдать за постройкой судов Петр отправил голландского плотника Воутера Воутерсона ван Колка с помощниками. Под его руководством в марте началась заготовка леса, которая завершилась 20 июня.

Параллельно этому начинанию Петр выпустил очень важный указ, который можно, говоря современным языком, назвать указом о привлечении иностранных специалистов в Россию. Речь в нем шла не только об инженерах, но и о знатоках военного дела и даже о художниках. Иностранцам царь обещал покровительство, а также гарантировал прекращение службы по первому требованию заявителя и отправку на родину, если ему вдруг что-то не понравится. Этот указ сыграл большую роль не только в становлении флота, но и во многих других делах.

Что касается исполнения указа царя о строительстве шести фрегатов, то полностью выполнить его не удалось. Воутерсон ван Колк в своем отчете написал, что для них не хватило леса нужной кондиции. Поэтому в итоге было построено четыре фрегата. Первые два не получили специальных названий и обозначались просто как "Фан-Сяс-1" и "Фан-Сяс-2" (позже их перестроили в брандеры "Везувий" и "Этна"). Два следующих фрегата уже были названы в соответствии с традициями времени - "Михаил Архангел" и "Ивангород". Последний вошел в строй в мае 1705 года.

Интересно, что Петр предусмотрительно распорядился основать неподалеку еще одну верфь - Олонецкую (Свирскую). Она также была заложена в 1702 году. Там под руководством бомбардира Ивана Яковлева в 1703 году было построено первое судно, которое действительно стало первым ранговым кораблем Балтийского флота - 28-пушечный фрегат "Штандарт". Практически одновременно там же спустили на воду 9 малых судов. С поздней осени 1703 года и в течение 1704 года на Олонецкой верфи построили четырнадцать 28-пушечных фрегатов, 12 бригантин и скампавей. Они и стали основой флота на Балтике. Таким образом "резервная" верфь в самые первые годы своего существования сильно обошла верфь Сясьскую, на которую изначально возлагались большие надежды. Эту верфь закрыли в 1706 году, успев построить на ней 48 судов разных типов. Причиной закрытия стали постоянные наводнения. На Сяси осталось только небольшое производство, где делали каботажные суда, не предназначенные для морских походов.

Что касается Олонецкой (Свирской) верфи - она проработала до 1829 года, постоянно пополняя Балтийский флот новыми кораблями. "Диана" и "Мирный" - первые русские суда, совершившие кругосветное плавание и дошедшие до Антарктиды, также были построены здесь.