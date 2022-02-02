Холера-1965: опыт тотального карантина

Летом 1965 года на территорию СССР из Афганистана проникла холера. Это был шок: считалось, что страшная болезнь окончательно изгнана из Советского Союза вместе с румынскими оккупационными войсками в 1944 году. Однако в начале 1960-х в мире началась VII пандемия, смертоносная инфекция охватила населенные пункты Афганистана, непосредственно граничившие с СССР. В начале ноября 1960 года командующий Туркестанским военным округом генерал И.И. Федюнинский докладывал министру обороны маршалу Р.Я. Малиновскому о необходимости ввести карантин продолжительностью до 6 суток для всех лиц, прибывающих из Афганистана, а также временно прекратить импорт продуктов питания и других товаров1. Решительные меры военной администрации той осенью предотвратили проникновение страшной болезни в СССР.

Афганская беженка, умирающая от холеры, в лагере на границе с Афганистаном. 1965 г. Фото: РИА Новости

Но пять лет спустя холера с новой силой обрушилась на Афганистан и соседний Иран. Чтобы обеспечить безопасность своих граждан, советское руководство пошло на непопулярную, но наиболее эффективную меру - тотальный карантин. Советско-афганская и советско-иранская границы были закрыты, суровые карантинные меры были приняты в Каракалпакской АССР и Хорезмской области Узбекской ССР, где были выявлены вспышки холеры.

Закрытие границ и временное прекращение товарооборота нанесли страшный удар по экономикам Ирана и особенно Афганистана, буквально отрезанного от мира советским карантином с одной стороны и индо-пакистанским военным конфликтом - с другой. Посол в Кабуле С.Ф. Антонов неоднократно докладывал в Москву, что карантин "таит в себе серьезную опасность подрыва нашего престижа и доверия"1. Так, 9 сентября он сообщал шифртелеграммой:

"Экономическое положение в стране, особенно положение с горючим, осложняется изо дня в день [...] У бензоколонок скапливается большое количество машин, происходит спекуляция бензином, дело доходит до драк. Здесь же распространяются провокационные враждебные нам слухи о том, что виновником переживаемых ныне трудностей является Советский Союз, который под предлогом несуществующей в Афганистане холеры прекратил поставки Афганистану нефтепродуктов и других жизненно необходимых товаров и тем самым нарушил экономическую жизнь страны"2.

Чтобы ускорить открытие границ, восточные политики намеренно занижали статистику заболеваемости и смертности. 7 сентября афганцы официально заявили, что холера покинула их страну. Однако эти заверения шли в разрез с сообщениями группы советских врачей в северных провинциях Афганистана.

Советскому руководству целый месяц приходилось лавировать между соображениями безопасности и государственного престижа. Наконец 14 сентября 1965 года под давлением восточных "друзей" ограничения на границе СССР с Ираном и Афганистаном были сняты. К этому времени карантинные мероприятия дали свои плоды - болезнь отступила.

В СССР было выявлено 583 случая заражения холерой, 84 человека скончались. Сравнительно небольшое число жертв - итог успешных санитарно-эпидемиологических мероприятий, главным из которых оставался строгий карантин. И все же эта пандемия показала, что инфекционные заболевания в XX веке из области медицины окончательно переместились в сферу большой политики.

Лабораторный сосуд - чашка Петри - с бактериями холеры (сосуд назван по имени немецкого микробиолога Юлиуса Петри).

№ 1. Протокольное постановление Президиума ЦК КПСС

от 10 августа 1965 г.

38. О мероприятиях по предотвращению распространения эпидемии холеры

1. Утвердить представленный МИД СССР, ММФ, МПС, Министерством обороны, МВТ, КГБ при СМ СССР и Министерством здравоохранения проект постановления Совета министров СССР о мероприятиях по распространению эпидемии холеры (прилагается) [...]

Приложение к Постановлению Президиума ЦК КПСС

Секретно

Совет министров СССР

Постановление

[10] августа 1965 года Москва, Кремль

О мероприятиях по предотвращению распространения эпидемии холеры

1. В связи с угрозой заноса холеры в СССР из Афганистана и Ирана временно (до истечения необходимости) прекратить всякое передвижение населения, животных и грузов гужевым, автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом между Ираном, Афганистаном и СССР.

Обязать Министерство гражданской авиации (т. Счетчикова) временно, до особого распоряжения, прекратить полеты самолетов всех авиакомпаний по международным авиалиниям Москва - Кабул, Ташкент - Кабул и Москва - Тегеран (за исключением спецрейсов); Министерство морского флота (т. Бакаева) прекратить рейсы между СССР и Ираном по Каспийскому морю, а Советы министров Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР и Армянской ССР - прекратить плавание судов по пограничным рекам с Афганистаном и Ираном и водопользование на этих реках.

2. Обязать КГБ при Совете министров СССР (т. Семичастного) обеспечить осуществление мероприятий, связанных с временным закрытием советско-афганской и советско-иранской границ.

3. Поручить МИД СССР уведомить правительства Афганистана и Ирана о принятии в Советском Союзе карантинных мер на советско-афганской и советско-иранской границах в целях предотвращения заноса холеры, а также информировать об этом через совпосла в Афганистане т. Антонова короля Афганистана Мухаммед Заир Шаха, находящегося на отдыхе в Крыму.

4. Обязать Совет министров Узбекской ССР (т. Курбанова) организовать строгий карантин в Хорезмской области и Кара-Калпакской АССР, выделив для этого контингенты Министерства охраны общественного порядка.

Обязать Министерство обороны СССР (т. Малиновского) выделить в распоряжение Совета министров Узбекской ССР необходимое количество воинских контингентов для обеспечения строгого карантина в Хорезмской области и Кара-Калпакской АССР.

5. Обязать Совет министров Узбекской ССР (т. Курбанова) запретить передвижение населения, животных и грузов всеми видами транспорта между Хорезмской областью и Кара-Калпакской АССР и другими районами Узбекской ССР и других республик Советского Союза.

Въезд в Хорезмскую областью и Кара-Калпакскую АССР и выезд из этой области и Автономной Республики во время карантина в другие районы Узбекской ССР и Советского Союза может осуществляться только с разрешения Чрезвычайной правительственной противоэпидемической комиссии ЦК КПУз и СМ Узбекской СССР.

6. Обязать Совет министров Узбекской ССР (т. Курбанова) и Минзрав СССР (т. Гусенкова) обеспечить проведение комплекса необходимых лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий на территориях Кара-Калпакской АССР и Хорезмской области Узбекской ССР.

7. Назначить Чрезвычайным уполномоченным Совета Министров СССР по проведению противоэпидемических мероприятий по борьбе с холерой в Узбекской ССР т. Бурназяна А.И., заместителя здравоохранения СССР.

Председатель

Совета Министров Союза СССР А. Косыгин

Управляющий делами

Совета Министров СССР М. Смиртюков

РГАНИ. Ф. 3. Оп.18. Д. 209. Л. 33-34.

Распоряжение Совета министров СССР. 14 августа 1965 г.

№ 2. Распоряжение Совета министров СССР

от 14 августа 1965 г.Москва, Кремль

В целях оказания Совету министров Узбекской ССР практической помощи в ликвидации эпидемии холеры в Кара-Калпакской АССР и Хорезмской области:

1. Разрешить Совету министров Узбекской ССР позаимствовать из мобилизационного резерва организации здравоохранения республики санитарно-хозяйственное и медицинское имущество из расчета развертывания больниц на 5 тыс. коек.

Совету министров Узбекской ССР сообщить до 1 сентября 1965 г. в Совет министров СССР и Министерство здравоохранения СССР перечень и количество позаимствованного из мобилизационного резерва имущества.

Совету народного хозяйства СССР предусмотреть по заявке Совета министров Узбекской ССР выделение в 1966 году фондов для восполнения мобилизационного резерва указанным имуществом.

2. Выделить Совету министров Узбекской ССР из резервного фонда Совета министров СССР 6 млн рублей на содержание временных эпидемических коек и проведение специальных противоэпидемических мероприятий.

3. Разрешить Министерству здравоохранения СССР расходы по содержанию эпидемических бригад, направленных министерством, а также стоимость бактерийных препаратов и расходы по их доставке на места назначения отнести за счет общих ассигнований (включая заработную плату) по смете Министерства здравоохранения СССР.

Председатель

Совета министров Союза ССР А. Косыгин

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 18. Д. 209. Л. 38.

Угроза сохраняется. Фото: РИА Новости

№ 3. Из записки первого замминистра иностранных дел СССР В. Кузнецова, главного санитарного врача СССР Ю. Данилова, председателя КГБ В. Семичастного и первого замминистра обороны СССР А. Гречко

11 сентября 1965 г.

Секретно ЦК КПСС

7 сентября с.г. премьер-министр Афганистана Мухаммед Юсуф, сославшись на личную просьбу короля и поручение правительства, через совпосольство в Кабуле обратился к т. Косыгину А.Н. с настоятельной просьбой снять в ближайшие несколько дней карантин на советско-афганской границе и восстановить в полной мере связи Афганистана с СССР (спец. N 576 из Кабула).

Юсуф высказал также просьбу о закупке Советским Союзом в Афганистане свежих фруктов, которые афганские производители лишены возможности вывозить в Индию и Пакистан из-за военного конфликта между этими странами. При этом Юсуф заявил временному поверенному в делах СССР, что "в Афганистане нет больше заболеваний холерой".

1 сентября с.г. премьер-министр Ирана Ховейд обратился к т. Косыгину А.Н. с письмом, в котором просит дать указание о скорейшем открытии советско-иранской границы для движения транспорта и перевозки торговых грузов. В письме Ховейда говорится, что положение с холерой в Иране "вполне нормальное и нет оснований для беспокойства".

По имеющимся данным, эпидемия холеры в Афганистане и Иране еще не прекратилась, в том числе в пограничных с Советским Союзом провинциях этих стран. Имеются также сведения об ослаблении внимания афганских и иранских властей к борьбе со вспышкой холеры.

С другой стороны, закрытие границы с СССР отрицательно сказывается на экономическом положении Афганистана и Ирана, что побуждает правительства этих стран обращаться к советской стороне с просьбой об открытии границы, хотя опасность распространения эпидемии холеры еще не снята.

Учитывая возникшие в Афганистане серьезные трудности экономического характера, можно было бы пойти на открытие в ближайшие дни советско-афганской границы при условии строгого соблюдения установленного режима карантина, тем более, что принятые по решению ЦК КПСС меры, включая временное закрытие советско-афганской и советско-иранской границы, дали положительные результаты. При этом желательно передвижение грузов и людей с территории Афганистана на территорию СССР и транзит грузов, идущих с афганской территории, в течение ближайших полутора-двух месяцев свести до минимума и осуществлять при соблюдении усиленных карантинных мероприятий, согласованных заинтересованными сторонами с Министерством здравоохранения СССР.

Что касается открытия советско-иранской границы, то к этому вопросу можно вернуться по выполнении поставок грузов СССР, уже разрешенных Постановлением Совета министров СССР № 1721/рс от 25 августа 1965 г.

В ответ на соответствующие просьбы афганцев и иранцев были приняты решения о пропуске в Афганистан и Иран из Советского Союза срочных грузов. Нельзя при этом не отметить, что перевозки грузов в Афганистан и Иран по уже принятым решениям осуществляются медленно, что вызывает недовольство в правительственных и деловых кругах этих стран.

Имеется также необходимость продолжать поставки в Афганистан грузов для строительства ряда объектов, сооружаемых с советской помощью, требуется поставить в ближайшее время около 15 тыс. тонн материалов для работ по тушению пожара на газовой скважине на севере Афганистана и т.п. Прекращение нормальных торговых операций СССР с названными странами, особенно с Афганистаном, может нанести ущерб и нашим интересам, поскольку может быть использовано западными странами для выхода на товарные рынки Афганистана и Ирана, которые были освоены за последние годы советскими внешнеторговыми организациями.

По сообщению совпосольства в Кабуле, в результате карантина сократились работы на объектах, сооружаемых в Афганистане с нашей помощью, что привело к увольнению афганских рабочих. Все это вызвало нежелательные для нас настроения в правящих кругах и среди населения Афганистана. К тому же в настоящее время начинается сезон массовых поставок по заключенным торговым соглашениям и контрактам в Советский Союз из Ирана и Афганистана ряда товаров, нужных нашему народному хозяйству (хлопок, шерсть, кожсырье и др.) Кроме того, из-за временного закрытия границы из Афганистана не могут возвратиться в Советский Союз около 200 советских рабочих и специалистов, принимавших участие в закончившемся строительстве автомагистрали Кушка -Герат - Кандагар. Задерживается также направление в Афганистан 259 советских специалистов для работы в соответствии с заключенными контрактами.

Учитывая все это, МИД СССР, Минздрав СССР, КГБ при СМ СССР и Министерство обороны СССР считают целесообразным осуществить следующее:

1. Сообщить от имени т. Косыгина А.Н. афганскому премьер-министру, что Советское правительство, учитывая наши взаимные интересы и необходимость оказания соответствующего содействия дружественному Афганистану, поручило своим компетентным органам рассмотреть вопрос об открытии в ближайшие дни нашей общей границы для движения транспорта и перевозки грузов.

2. Направить от имени т. Косыгина А.Н. иранскому премьер-министру соответствующее ответное письмо, а также передать правительствам Афганистана и Ирана заключение советских медицинских специалистов относительно наблюдающейся в настоящее время в этом районе вспышки эпидемии холеры. При этом дать понять, что, по нашему мнению, во взаимных интересах наших стран и народов могут и должны быть приняты каждой из сторон по ее усмотрению дополнительные меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения этой опасной вспышки.

3. Поручить Комиссии Президиума Совета Министров СССР по внешнеэкономическим связям в трехдневных срок подготовить предложения об организации выполнения наших поставок Афганистану и Ирану, о грузообороте и транзитных операциях с этими странами и командировании (возвращении) советских специалистов в эти страны при условии строгого соблюдения установленного карантинного режима и других противоэпидемических мероприятий [...]

В. Кузнецов

Ю. Данилов

В. Семичастный

А. Гречко

11 сентября 1965 г.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 29. Д. 41. Л. 63-66.

Борьба с холерой начинается в лабораториях.

№ 4. Из протокольного постановления Президиума ЦК КПСС

от 14 сентября 1965 г.

74. Об отмене ограничений на государственной границе СССР с Афганистаном и Ираном.

1. Считать утратившим силу постановление Совета министров СССР от 10 августа 1965 г. N 611-228 в части, касающейся ограничений, установленных на государственной границе СССР с Афганистаном и Ираном.

2. Обязать Министерство здравоохранения СССР, Министерство путей сообщения, Министерство гражданской авиации, Советы министров Узбекской ССР, Армянской ССР обеспечить проведение необходимых карантинных мероприятий по санитарной безопасности СССР при восстановлении сообщения через границы Советского Союза с Ираном и Афганистаном.

3. Обязать министерство внешней торговли и Государственный комитет Совета министров СССР по внешним экономическим связям принять срочные меры по обеспечению взаимных поставок товаров в Афганистан и Иран в соответствии с заключенными соглашениями, включая транзитные грузы [...]

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 18. Д. 367. Л. 49-50.

1. РГАНИ. Ф. 3. Оп. 29. Д. 41. Л. 86.