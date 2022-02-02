Как тувинская конница штурмовала столицу рейхскомиссариата Украина

Утром 28 января 1944 года около украинского города Сарны в прорыв по немецким тылам пошли гулять два гвардейских кавалерийских корпуса. В результате лихого рейда конница с боями прошла 120 километров и освободила от немцев Ровно и Луцк. Вермахт потерял около 20 тысяч человек убитыми и ранеными, 1830 - пленными.

В составе 6-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Сергея Соколова действовал добровольческий тувинский эскадрон гвардии капитана Тюлюша Кечил-оола. Всего 206 человек. Отчаянные тувинцы, по воспоминаниям фронтовиков, предпочитали сабельные атаки, своей беспощадностью и храбростью они наводили ужас на врага.

Командование 4-й танковой армии Вермахта бросило на удержание столицы рейхскомиссариата Украина - города Ровно все свои резервы, включая зондеркоманды и полицейские подразделения, а к Луцку отправился 118-й дивизион штурмовых орудий. Спешка и неразбериха привели к тому, что два полка вермахта (охранный и кавалерийский) попали в устроенную гвардейцами засаду. Немецкие полки были уничтожены практически полностью.

1 февраля пехотинцы 6-й гвардейской и 112-й стрелковой дивизий вышли на северо-восточную и юго-восточную окраины Ровно, начав штурм города. Одновременно с северо-западного направления его атаковала 8-я гвардейская кавдивизия.

"2 февраля 1944 года эскадрон тувинцев, невзирая на сильный артиллерийско-минометный, ружейно-пулеметный и автоматный огонь противника, в конном строю с криком "Ура!" ворвался на ж/д-станцию и обратил в паническое бегство немцев, чем обеспечил внезапное занятие ее нашими частями", - писал командир дивизии генерал-майор Дмитрий Павлов.

Тувинцами было уничтожено около 250 гитлеровцев, взято в плен 63 солдата и офицера. За этот бой Тюлюш Кечил-оол был награжден орденом Красного Знамени. На станции были захвачены богатые трофеи, в том числе эшелон с немецкими танками. Всего в боях за Ровно и Луцк немцы потеряли 87 танков и штурмовых орудий.

Вскоре на помощь наступающим кавалеристам подошли партизанские отряды Василия Бегмы и Ивана Федорова. В 16:30 после непродолжительной артподготовки начался общий штурм Ровно, который закончился полным разгромом немецкого гарнизона. Потери вермахта только убитыми составили до шести тысяч человек.

Наступавшие на Луцк гвардейцы 1-го кавкорпуса генерал-лейтенанта Виктора Баранова в ночь на 2 февраля скрытно подошли к окраинам города. Конники вместе с артдивизионом раскатали прямой наводкой немецкие огневые точки, одновременно обойдя их с флангов. Уже к следующей ночи Луцк был полностью зачищен от вражеского гарнизона, отступившего на юго-восток в сторону Дубно.

Стремительное падение столицы рейхскомиссариата Украина привело Гитлера в бешенство.

Командующий группой армий "Юг" генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн вспоминал: "Гитлер требовал голову генерала, виновного в сдаче города. Как сообщил мне Цейтцлер, Кейтель добивался даже расстрела на месте коменданта Ровно.... Гитлер распорядился произвести судебное расследование. В результате судебного разбирательства к смертной казни был приговорен не обвиняемый - комендант Ровно, а вызванный в суд в качестве свидетеля командир дивизии, действовавшей под Ровно".

Войскам, участвовавшим в освобождении Ровно и других городов, приказом ВГК от 5 февраля 1944 года объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. В боях за освобождение Украины погибло 72 добровольца из Тувы и в марте 1944 года эскадрон был выведен на переформирование. Отважный капитан Тюлюш Кечил-оол погиб 10 июня 1945 года.