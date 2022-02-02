Мария Захарова уличила главу МИД Британии в незнании географии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередное заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В своем Telegram-канале Захарова напомнила интервью Трасс BBС, отметив, что министр отвлеклась от "монгольских и татарских нашествий на Украину" и сконцентрировалась уже на "агрессии России" в отношении этой страны.

В этом интервью, которое процитировала Захарова, Трасс заявила о том, что Британия продолжает поддерживать балтийских союзников через Черное море. Захарова констатировала, что познания главы МИД Британии в области истории - ничто по сравнению с ее познаниями в географии.

- Чтобы "защитить Прибалтику", надо действовать не через Черное море, а через Балтийское. ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще - Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Черного, - прокомментировала Захарова.

Резюмируя, Захарова задается вопросом, где именно получала образование министр и как она занимала свои посты с ним. По словам российского дипломата, если и нужно кого-то спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков, и с географией главе МИД Британии надо что-то делать.

Ранее Мария Захарова иронично ответила главе МИД Британии на ее слова о санкциях. Тогда Лиз Трасс пригрозила "российским олигархам" конфискацией собственности.