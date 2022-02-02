В Европе нашли новые виды инвазивных хищных червей с головой-молотом

Виды, которые обнаружили во Франции, Италии и на Майотте (остров в Мозамбикском проливе), могут оказаться инвалидными - то, есть их распространение может угрожать биологическом многообразию.

Наземные плоские черви заполонили мир - в основном, через торговлю растениями. Сейчас известно более десяти видов, и ученые сообщили об открытии еще двух. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

Один из новых видов назвали в честь коронавируса, так как работы велись во время карантина, а также в память о погибших пациентах. Humbertium covidum имеет небольшой размер - 30 миллиметров, равномерный черный цвет, который необычен для плоских червей, а также голову в форме молота. С помощью генетического анализа кишечника ученые обнаружили, что червь питается маленькими улитками. Появился этот вид, вероятно, в Азии.

Второй вид нашли только на Майотте. Он получил название Diversibipalium mayottensis, имеет такой же размер и форму головы, но переливается зеленым и синими цветами, в то время как его основной цвет коричневый. Как предположили ученые, он появился на Мадагаскаре.