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3 февраля 2022 г. 19:54
Общество
Текст: Екатерина Ковалевская ("Российская газета", Кабардино-Балкария)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)

Почитать популярный исторический журнал можно теперь и на Эльбрусе

Корреспонденты "РГ" доставили исторический научно-популярный журнал "Родина" в один из самых высокогорных приютов страны LeapRus, расположенный на южном склоне Эльбруса на высоте почти четыре тысячи метров. В апреле, когда сюда приедут первые альпинисты, за чашкой чая в гостиной они смогут прочитать множество интересных материалов, в том числе о перевале Дятлова и о Звездном Городке.

LeapRus служит базой для акклиматизации перед штурмом главной вершины Европы. Добраться сюда в разгар зимы было непросто. Приют законсервирован до апреля, когда начинается альпинисткой сезон, но для нас его все же открыли. В дорогу отправились корреспондент Краснодарского филиала "РГ" Екатерина Ковалевская, фотокорреспондент Владимир Аносов и водитель Андрей Кубай.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Сначала нам предстояла подняться по канатной дороге с поляны Азау (подножье самой высокой горы Европы) на станцию "Гарабаши", открытую в 2015-м на высоте 3847 метров (она самая высокогорная в стране). Поднимаются на нее далеко не все лыжники и сноубордисты, ведь зимой здесь температура порой опускается ниже минус 30 градусов, часто дует сильный ветер, с яростью швыряющий снег в лицо.

На "Гарабаши" нас ожидала "небольшая" проблема - замерзли все ратраки (снежные тягачи на гусеничном ходу, используемые на горнолыжных склонах, со специальным снегоуборочным отвалом). К счастью, один из них все же завелся, и мы поехали наверх, вздымая перед собой волны снега.

Приют состоит из нескольких модулей - двух жилых кают-компаний, просторной гостиной-кафе и технического блока с санузлами. В жилых модулях и гостиной есть огромные панорамные окна, откуда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет. Для альпинистов на кухне готовит повар. Как говорят местные сотрудники, те предпочитают калорийную еду, а на восхождения берут газировку и шоколадные батончики с орехами, чтобы быстро восстановить силы. В гостиной мы и оставили несколько выпусков журнала "Родина", чтобы восходители могли с пользой и интересом проводить вечера после тяжелых походов. Надеемся, им придется по душе наш сюрприз.

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