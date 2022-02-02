Мосфильм опроверг информацию о пожаре в здании с декорациями

Информация о возгорании декораций Мосфильма не соответствует действительности, заявили агентству "Москва" в пресс-службе киностудии.

Первоначально ряд источников сообщил, что в горящем здании на Живописной улице находятся материалы Мосфильма. В киностудии заявили, что объект не имеет к ней отношения.

Также в ГУ МЧС столицы уточнили, что площадь возгорания на Живописной улице, 25 составила 100 квадратных метров, огонь локализован.

Тушение продолжается. По сведениям департамента транспорта, движение в этом районе затруднено, изменены маршруты трамваев.