Обрушение хранилища под Тулой попало на видео

Тульские следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда (статья 143 УК РФ). Поводом стало обрушение зернохранилища в поселке Спартак, где пострадали два человека.

Авария произошла 31 января на территории местного сельхозпредприятия. Под тяжестью скопившегося на крыше снега обрушился ангар, приспособленный под зернохранилище. Пострадали двое находившихся внутри работников: 66-летняя женщина получила тяжелые травмы, 33-летний мужчина - легкие, сообщили в управлении СК по региону.

Собственную проверку происшествия начала и прокуратура.