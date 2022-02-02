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Авторы памятной таблички Легасову перепутали его с актером из "Чернобыля"

Музеи и памятники
    02.02.2022, 14:16
Текст:   Антон Валагин

В тульском пансионате "Шахтер" появился именной участок в честь Героя России, академика Валерия Легасова. Только на информационную табличку поместили не портрет человека, руководившего ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, а фото Джареда Харриса, сыгравшего ученого в сериале "Чернобыль".

"Почему на участке имени нашего знаменитого академика Валерия Легасова красуется фото не менее знаменитого, но все-таки не академика, а актера Джареда Харриса? Элементарно погуглив фамилию, в поиске можно легко найти и биографию, и фото Легасова, - написала в соцсетях тулячка Саша Афанасьева, заметившая ошибку.

После этого ее заметили и организаторы форума "Инженеры будущего", который состоится в Тульской области летом. Украсить домик в "Шахтере" решили именно к нему, на табличке есть логотип мероприятия.

- Это просто ошибка была. Табличку повесили несколько дней назад, а теперь сняли, - сообщили "РГ" в администрации пансионата.

Фото: kinopoisk.ru
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Валерий Легасов (1936-1988) был членом правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, одним из первых прибыл на место катастрофы и оставался там, когда остальные члены комиссии вернулись в Москву. Легасов принял ряд важнейших решений по предотвращению новых взрывов и информировал о ситуации правительство СССР. Полученная ученым доза радиации в четыре раза превысила допустимую и сильно подорвала его здоровье. Спустя два года Валерий Алексеевич умер. В 1996 году ему было присвоено звание Героя России.

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