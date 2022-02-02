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02.02.2022 11:06

Цифровое месторождение: МегаФон и "ЭльгаУголь" запустили в работу сеть Private LTE

МегаФон и "ЭльгаУголь" развернули частную беспроводную сеть на крупнейшем месторождении коксующегося угля в России - Эльгинском в Республике Саха (Якутия). Переход на наземное телеком-оборудование позволил компании отказаться от спутниковых каналов связи и внедрить на предприятии технологии виртуальной и дополненной реальности. Это первый реализованный МегаФоном проект по запуску Private LTE на Дальнем Востоке.
Фото: Пресс-служба "ЭльгаУголь" Фото: Пресс-служба "ЭльгаУголь"
Фото: Пресс-служба "ЭльгаУголь"

На площади более 10 тысяч гектаров были построены базовые станции LTE, работающие сразу в четырех диапазонах: 800, 900, 1800 и 2600 МГц, что гарантирует высокие скорости передачи данных, широту покрытия между удаленными объектами производственных площадок, а также проникновение сигнала внутрь помещений, где строительство наземных линий связи затруднено расстоянием и скалистой местностью.

Private LTE предоставит среду для управления транспортом с применением современных систем диспетчеризации, в частности, передачу телеметрии с карьерной техники, чтобы отслеживать производительность машин и оборудования. Установленные на экскаваторах и самосвалах IoT-датчики и видеокамеры контролируют как стандартные параметры: давление в шинах, которые быстро изнашиваются, количество горючего в баках, уровень загрузки транспорта во время простоя, так и дополнительные - усталость водителей, опасное сближение транспорта при погрузке и другие.

"Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях Крайнего Севера, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей - первостепенная задача. Собственная устойчивая сеть максимально автоматизирует такие процессы, что повысит уровень промышленной защищенности, эффективность и безопасность труда. Также приватная сеть обеспечит стабильной и качественной связью специалистов, которые работают на месторождении - сегодня более двух тысяч человек остаются на связи с семьей и близкими", - подчеркнул Александр Исаев, генеральный директор ООО "УК "ЭльгаУголь".

На базе Private LTE компания создала ряд проектов с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности, которые помогают обучать персонал работе с технологическими линиями, проводить инструктаж техники безопасности для допуска к объектам опасного производства. Еще один проект - собственная разработка и реализация системы позиционирования и мониторинга здоровья персонала.

"Частная LTE-сеть МегаФона позволяет крупным индустриальным игрокам решить сразу две задачи: создать качественный канал передачи данных и организовать безопасную технологическую экосистему. Успешный запуск Private LTE на крупнейшем месторождении угля в Якутии поможет нашему партнеру в цифровизации сложных производственных процессов, связанных с геопозиционированием производственной техники и персонала, мониторингом и контролем энергоснабжения, а также позволит внедрить систему видеонаблюдения там, где ранее реализовать это было невозможно", - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

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