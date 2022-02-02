ВВО получит боевые машины "Басурманин"

Мотострелковое соединение общевойсковой армии Восточного военного округа в Еврейской автономии в начале февраля пополнят новые образцы вооружения. Это боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин". Они заменят стоящие на вооружении БМП-1.

Как сообщает пресс-служба ВВО, "Басурманин" - один из лучших вариантов модернизированной техники первого поколения. Башню с 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой "Гром" на машине заменил боевой модуль с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, которое оснащено более совершенным комбинированным прицелом.

"Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс "Метис", а система "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы", - сообщается на сайте округа.

Мощность двигателя "Басурманина" - 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 65 километров в час. Техника может преодолеть ров шириной 2,5 метра.

Управляет БМП-1АМ экипаж из трех человек, а в десантном отделении способны разместиться восемь.