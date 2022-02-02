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02.02.2022 13:54
Рубрика: Происшествия

В Дзержинске директора МКУ "Ритуал" заподозрили в мошенничестве

Текст: Мария Волкова

В Дзержинске директора и сотрудника МКУ "Ритуал" подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК по Нижегородской области.

Фото: vesti.ru
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По версии следствия, с 2016 года по декабрь 2019 подозреваемые вместе с соучастниками нашли и фиктивно трудоустроили в муниципальное казенное учреждение "Ритуал" не менее семи граждан. Они фактически не выполняли своих обязанностей. За это время подозреваемые похитили свыше 1,1 миллиона рублей: это были бюджетные средства, начисляемые этим сотрудникам.

Противоправные действия организованной группы выявили и пресекли следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону. Сейчас проводятся обыски, изымается документация, решается вопрос о задержании директора и других сотрудников МКУ.

Согласно открытым данным, директором МКУ "Ритуал" является депутат Городской Думы Дзержинска Наталия Мигунова. О задержании депутата сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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