В Дзержинске директора МКУ "Ритуал" заподозрили в мошенничестве

В Дзержинске директора и сотрудника МКУ "Ритуал" подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК по Нижегородской области.

По версии следствия, с 2016 года по декабрь 2019 подозреваемые вместе с соучастниками нашли и фиктивно трудоустроили в муниципальное казенное учреждение "Ритуал" не менее семи граждан. Они фактически не выполняли своих обязанностей. За это время подозреваемые похитили свыше 1,1 миллиона рублей: это были бюджетные средства, начисляемые этим сотрудникам.

Противоправные действия организованной группы выявили и пресекли следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону. Сейчас проводятся обыски, изымается документация, решается вопрос о задержании директора и других сотрудников МКУ.

Согласно открытым данным, директором МКУ "Ритуал" является депутат Городской Думы Дзержинска Наталия Мигунова. О задержании депутата сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.