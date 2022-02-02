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02.02.2022 15:32
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии участников банды обвинили в использовании рабского труда

Текст: Оксана Ильина

В Удмуртии перед судом предстанет банда, обвиняемая в использовании рабского труда. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным следствия, с 2011-го по 2020-ый год семеро участников преступной группы подавали объявления о найме сотрудников, а когда желающие трудоустроиться находились, у них отбирали паспорта и отправляли на производственную базу в Глазовский район республики.

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Там, угрожая насилием, людей принуждали работать в рабских условиях на лесозаготовках. Пострадавшими признаны 7 жителей Удмуртии и Кировской области. Кроме того, по информации СК, обвиняемые и адвокат одного из них, оказывали давление на своих жертв, заставляя потерпевших давать ложные показания. Речь идет о похищении человека, свидетелями которого оказались потерпевшие.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. В СК добавили, что участникам банды грозит до 15 лет лишения свободы.

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