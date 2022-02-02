В Удмуртии участников банды обвинили в использовании рабского труда

В Удмуртии перед судом предстанет банда, обвиняемая в использовании рабского труда. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным следствия, с 2011-го по 2020-ый год семеро участников преступной группы подавали объявления о найме сотрудников, а когда желающие трудоустроиться находились, у них отбирали паспорта и отправляли на производственную базу в Глазовский район республики.

Там, угрожая насилием, людей принуждали работать в рабских условиях на лесозаготовках. Пострадавшими признаны 7 жителей Удмуртии и Кировской области. Кроме того, по информации СК, обвиняемые и адвокат одного из них, оказывали давление на своих жертв, заставляя потерпевших давать ложные показания. Речь идет о похищении человека, свидетелями которого оказались потерпевшие.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. В СК добавили, что участникам банды грозит до 15 лет лишения свободы.