АО "РЭС" повысило надежность электроснабжения пригорода Новосибирска

В 2021 году АО "РЭС" завершило очередной этап реконструкции электросетей в пригороде Новосибирска. Один из последних проектов был реализован для обеспечения бесперебойного электроснабжения Верх-Тулинского и Морского сельсоветов, где ведется активная коттеджная застройка и, соответственно, существенно выросло энергопотребление. Все это привело к увеличению нагрузок на существующие электросети, а их эксплуатация на пределе мощности повлекла за собой снижение надежности электроснабжения и рост числа обращений от местных жителей.

Электроснабжение населенных пунктов, расположенных на данном участке сетей, осуществляется от подстанции 35/10 кВ "Верх-Тула". Для создания возможности взаимного резервирования электропитания энергетиками были установлены 3 современных реклоузера с устройствами автоматического управления и защиты линий электропередачи. В случае технологического нарушения в электросетях это оборудование позволит переключить потребителей на резервную линию дистанционно, что в разы сокращает время на восстановление электроснабжения.

Установка реклоузеров на данном участке электросетей позволила повысить качество и надежность электроснабжения части сел Верх-Тула, Ленинское и поселка Голубой Залив. Общий размер капиталовложений АО "РЭС" превысил 3 млн рублей.

Реализация данного проекта является частью системной работы компании по реконструкции и техническому перевооружению электросетевых объектов, повышению их наблюдаемости и управляемости в рамках цифровизации. В каждом филиале АО "РЭС" обозначен перечень электроустановок и ЛЭП, модернизация и ремонт которых требует приоритетной реализации. Этот список регулярно актуализируется не только по результатам технического обследования электрических сетей и анализа аварийности, но и с учетом статистики обращений жителей населенных пунктов по вопросам качества и надежности электроснабжения.

Выполненная реконструкция электросетей Верх-Тулинского и Морского сельсоветов - очередной пример реагирования АО "РЭС" на сигналы от местного населения. Ранее энергетики этот же подход продемонстрировали и в других проблемных зонах - например, в микрорайоне Лесоперевалка, селах Новолуговое, Барышево, Каменка, поселке Восход и многих других пригородных районах, где активно растет численность населения.

В текущем году компания продолжит плановые работы по модернизации электросетей для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Стоит отметить, что технология выполнения подобных работ предусматривает обязательные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала. Как правило, работы ведутся в районах существующей жилой застройки, что затрудняет процесс монтажа оборудования, и увеличивает продолжительность работ, на время которых необходимо проводить плановое отключение электроэнергии.

АО "РЭС" призывает граждан отнестись с пониманием к необходимости осуществления плановых отключений электроснабжения и проявить терпение до их окончания. Плановый ремонт и реконструкция электрооборудования или линий электропередачи производится, прежде всего, в интересах потребителей - с целью повышения надежности электроснабжения населенных пунктов.

Всю информацию о предстоящих плановых работах с отключением электроэнергии жители смогут получить на официальном сайте АО "РЭС" www.eseti.ru в соответствующем разделе "Отключения", где указываются адреса, даты и время проведения работ. Кроме того, информация о предстоящих отключениях заблаговременно направляется в администрацию и единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального образования Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"