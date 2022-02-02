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02.02.2022 10:30

"Ростелеком" установил на новосибирских трассах пункты весогабаритного контроля

"Ростелеком" в Новосибирской области ввел в эксплуатацию несколько автоматизированных систем весового и габаритного контроля транспортных средств. Заказчиком работ выступило государственное казенное учреждение "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области".
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Комплексы появились сразу на нескольких трассах в Чановском, Каргатском, Барабинском, Искитимском и Новосибирском районах области. В том числе измерять вес и габариты транспортных средств теперь будут на 6 км автодороги К-24 "Новосибирск - аэропорт Толмачево", на 3 км автомобильной дороги Н-2138 "Новосибирск - Красный Яр" и на 4 км автомобильной дороги Н-2145 от села Криводановка до Северного обхода города Новосибирска. По условиям контракта "Ростелеком" выполнил работы в рамках капитального ремонта дорог.

"Зона контроля на каждом пункте оснащена весовыми датчиками и лазерными сканерами для определения габаритов транспортных средств, а также обзорными камерами для фиксации нарушений правил дорожного движения и распознавания государственных номеров автомобилей. Кроме того, комплексы фото- и видеофиксации помогают увидеть большегрузы, уклоняющиеся от весогабаритного контроля за счет объезда оборудования по обочине или по встречной полосе", - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" компании "Ростелеком" Николай Зенин.

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Установленные пункты позволяют обеспечивать сохранность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения за счет мониторинга большегрузов, проходящих по трассам Новосибирской области. Комплексы фиксируют весовые и габаритные параметры автомобилей круглосуточно и при любой погоде, результаты передаются в центр обработки данных заказчика. Если максимальные показатели превышены, информация о нарушителях уходит в региональный центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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