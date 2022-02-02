В Приангарье пассажир погиб при столкновении иномарки с гаражом

В ночь на 2 февраля в городе Черемхово Иркутской области произошло ДТП со смертельным исходом. Травмы получили трое мужчин, один из которых скончался до приезда скорой помощи, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, около полуночи на улице Красношахтерской Subaru Forester съехал с дороги и столкнулся с гаражом. Погиб пассажир. Водитель и второй пассажир госпитализированы.

Госавтоинспекторы установили, что автомобилем управлял мужчина без водительских прав, в прошлом году привлекавшийся к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.