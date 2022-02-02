"Россети Северный Кавказ" обеспечат надежное снабжение еще 10 населенных пунктов Чечни

Управляемое "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" реализует Программу снижения потерь электроэнергии в 10 населенных пунктах Шалинского района Чечни. Комплекс мероприятий позволит снизить сверхнормативные потери на участке и повысить надежность электроснабжения более 26 тысяч потребителей.

"Первопроходцами" проекта в районе стали город Шали и селения Автуры, Мескер-Юрт, Чири-Юрт, Агишты и Герменчук.

Специалисты уже установили в населенных пунктах 1,3 тысячи опор, заменили четыре и смонтировали шесть дополнительных трансформаторных подстанций. Кроме того, оперативные бригады протянули свыше 40 километров самонесущего изолированного провода.

В скором времени аналогичные технические мероприятия стартуют в Белгатое, Сержень-Юрте, Агиштах и Новых Атагах.

Программа снижения потерь в электросетях АО "Чеченэнерго" стартовала в 2020 году. Реализация проекта стала возможной благодаря договоренности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с минэнерго России и ПАО "Россети

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"