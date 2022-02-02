ФСБ нашла 56 кг наркотиков и оружие у лидера калининградской ОПГ

Особо крупную партию наркотиков и оружие обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ России в жилье лидера калининградской организованной преступной группировки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе обыска обнаружены и изъяты более 21 килограмма гашиша, свыше пяти кило мефедрона, более 18 килограммов МДМА, два с лишним кило героина, более четырех килограммов амфетамина и другие наркотические средства и психотропные вещества, общий вес которых превысил 56 килограммов.

Изъяты также три единицы оружия и боеприпасы к нему. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия и наркотических средств.

С учетом особо крупного размера за совершение этих преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Расследование продолжается.