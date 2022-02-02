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02.02.2022 16:07
Рубрика: Происшествия

Суд обязал власти Севастополя создать приют для животных

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Севастопольский городской суд обязал департамент городского хозяйства Севастополя и ГБУ "Парки и скверы" организовать отлов и стерилизацию бездомных животных в приюте. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Фото: Zastavkin / istock
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Иск к властям Севастополя был подан природоохранной прокуратурой после скандала, который произошел в декабре 2020 года. Тогда общественники обнаружили факты жестокого обращения с собаками в приюте для бездомных животных, который был создан подрядчиком за бюджетные средства.

Собак морили голодом и держали в холодных мокрых клетках. Власти города расторгли контакт и обещали выделить участок для муниципального приюта, но так и не сделали этого. Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, чиновники подали апелляцию, однако она была отклонена Севастопольским городским судом.

"Обязать ГБУ "Парки и скверы" организовать отлов, содержание, лечение, вакцинацию и стерилизацию, а также возврат на прежние места обитания животных без владельцев на территории города Севастополя в соответствии с требованиями федерального закона № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", - сказано в решении суда, которое вступило в силу.

Проверка прокуратуры показала, что департамент городского хозяйства и ГБУ "Парки и скверы" не выполняют своих обязанностей в части обращения с бездомными животными. В Севастополе их не отлавливают и не содержат в приютах, не проводят вакцинацию от бешенства и других опасных заболеваний. В результате на территории Севастополя несколько раз объявляли карантин из-за случаев бешенства у собак. И только за неполный 2021 год 228 жителей Севастополя общались за медицинской помощью из-за нападения бродячих собак.

Согласно материалам дела, на 2021 год ГБУ "Парки и скверы" получило 10 миллионов рублей на решение проблемы бездомных животных. Учреждение провело семь электронных аукционов и один запрос предложений, но заявок не поступило. На этом работа закончилась.

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Как отметил суд, неэффективное исполнение обязанностей чиновниками может привести к росту численности бродячих животных, что приведет к угрозе распространения опасных инфекционных заболеваний, а также нападений животных на людей.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Севастополя, если департамент и ГБУ не исполнят решение суда добровольно, то исполнительный лист будет передан в службу судебных приставов. За неисполнение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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