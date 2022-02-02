Россияне стали стараться грамотнее распоряжаться финансами

Сначала отложить, потом потратить: таков основной принцип распоряжения деньгами в современной России.

Существуют три основных способа распоряжения финансами. Первый - сначала отложить часть дохода, а затем потратить оставшиеся деньги на текущие нужды. Второй - сначала потратиться на повседневные нужды, а остаток средств отложить "про запас". Третий - потратить весь доход, ничего не сберегая на будущее. Аналитический центр НАФИ выяснил, как стратегию трат и сберегательное поведение выбирали россияне за последние 10 лет.&nbs

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"Несмотря на экономические сложности, усиленные пандемией и напрямую влияющие на возможность "копить" деньги, число россиян, которые стараются грамотно распоряжаться финансами, выросло", - подчеркивает НАФИ.

За последние 10 лет доля россиян, которые считают, что откладывать часть дохода и делать сбережения не нужно, сократилась с 53 до 37 процентов. А число тех, кто пытается так или иначе сохранять часть дохода, выросло.

Доля россиян, старающихся при получении дохода сначала откладывать часть средств, а остаток тратить на текущие потребности, за исследуемый период увеличилась в полтора раза - с 12 до 19 процент

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Выросла и доля тех, кто сначала расходует часть своих финансов на текущие нужды, а остаток пытается сберечь - с 32 до 40 процентов. Такой способ формирования сбережений нельзя назвать самым финансово грамотным, подчеркивают эксперты, хорошо уже то, что у его сторонников существует сама установка на формирование накоплений.

Основные цели, ради которых россияне стараются откладывать деньги - "про запас", "на старость" и на отдых или лечение

"Мы видим выравнивание в сберегательном поведении по регионам, и все большее стремление к рациональному управлению финансами со стороны групп населения с разным уровнем дохода", - говорит генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Между тем, 10 лет назад, по ее словам, был распространен стереотип о том, что сбережения должны делать только "богатые люди", а 80 процентов россиян с доходом ниже среднего не придерживались никаких сберегательных стратегий. Сегодня доля так думающих уменьшилась в два раза.

Исследование проводилось на основе Всероссийского опроса населения.