София Ротару заразилась штаммом "омикрон" с осложнениями

Певица и актриса София Ротару заразилась штаммом коронавируса "омикрон". Об этом народная артистка СССР рассказала сегодня на своем официальном аккаунте в соцсети.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье", - написала 74-летняя исполнительница. Далее Ротару заверила, что коронавирус побежден, "но не без осложнений".

"Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы", - уточнила Ротару, далее пожелав всем здоровья.

Подписчики желают певице здоровья.

София Ротару родилась в 1947 году в селе Черновицкой области УССР. Первую сольную пластинку выпустила в 1972-м. Снялась во множестве фильмов и телемюзиклов - "Душа", "Червона рута", "Где ты, любовь?", "Сорочинская ярмарка", "Золотое сердце".