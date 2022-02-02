Трамп предложил опубликовать расшифровку разговора Байдена и Зеленского

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы знать, какие вопросы 27 января обсуждали нынешний американский лидер Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский. Политик потребовал опубликовать расшифровку переговоров.

"Я думаю, что звонок был примерно таким, как о нем говорят. Не думаю, что это что-то изменит. Но было бы интересно ее увидеть", - поделился своим мнением Трамп.

Ранее он назвал беседу двух лидеров неудачной. По словам экс-президента США, Зеленский говорил Байдену: "Успокойся, успокойся, я думаю, что все в порядке, просто успокойся".

Ряд экспертов заявили, что руководители США и Украины не сошлись в оценке угрозы возможного "российского вторжения". Зеленский прямо критиковал Байдена за эскалацию, а также просил направить Киеву новые образцы вооружений, но получил отказ.