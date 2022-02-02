Участник телешоу "Самогонщики" умер в 30 лет

В возрасте 30 лет не стало звезды реалити-шоу канала Discovery "Самогонщики" (Moonshiners) Лэнса Уолдроупа.

Как передает TMZ, ссылаясь на оказавшиеся в их распоряжении результаты вскрытия телеведущего, причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная патологическим ожирением шоумена - Лэнс весил почти 265 кило. Также в документе сказано, что Лэнс имел проблемы с опиоидами и мысли о суициде.

Согласно уточнениям, Лэнс вышел покурить, потом вернулся в дом, некоторое время порезвился в видеоигры, а позже был обнаружен бездыханным в кровати своей мамы Линн. В комнате нашлись препараты.

На канале высказали печаль по поводу инцидента, отметив усопшего как одаренного винокура, всегда готового вывести рецепты своего самогона на новый уровень.

Moonshiners выходит с 2011 года (11 сезонов) и повествует о жизни подпольных самогонщиков в Кентукки, обоих Каролинах, Теннесси и Виргинии, акцентируясь, в частности, на их способах обойти законы. На что ропщут местные власти.