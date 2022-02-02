Умер актер из "Как закалялась сталь" Юрий Мысенков

Скончался актер кино и ТВ Юрий Мысенков - Дмитрий Цветаев из "Как закалялась сталь" 1973 года. На портале "Кино-Театр.ру" отмечено, что артист скончался 31 января, в день рождения своей жены.

Юрий Эльяшевич Мысенков родился 10 апреля 1951 года в Москве. В 1972-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После службы (1972-1973 годы) в Советской армии - актер киностудии имени Довженко.

Экранный дебют Мысенкова состоялся ранее - в 1969-м, эпизодом в "Комиссарах" Мащенко, у которого позже артист сыграет одну из самых своих ярких ролей - в экранизации романа Островского.

Всего в фильмографии Юрия Эльяшевича почти сто проектов, немалая часть из них - золотой фонд отечественного кино и любимцы зрителей: "Юркины рассветы", "Не отдавай королеву", "Дни Турбиных", "Не плачь, девчонка", "Красные дипкурьеры", "Где ты был, Одиссей?", "Подпольный обком действует", "Дачная поездка сержанты Цыбули", "Мерседес" уходит от погони", "Батальоны просят огня", "Государственная граница".