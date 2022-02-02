Умер оператор "Дальнобойщиков" и "СОБРа" Авис Привин

1 февраля на 75-м году жизни скончался советский, российский режиссер, кинооператор и актер Авис Привин. Об этом в Facebook сообщила режиссер Первого канала Наталия Гугуева.

"Ушел Авис Авис Привин... Еще утром Авис написал пост-поздравление кому-то из своих друзей, а сейчас Авис уже в Вечности... Лучше, чем сказала о нем Марина Разбежкина, не скажешь: "Алик (так мы его звали) был блестящим оператором и очень нежным человеком. С ним невозможно было поссориться. Он прощал любую твою неловкость или явную агрессию", - сказано в некрологе.

Причиной смерти кинематографиста стал сердечный приступ.

Авис Привин родился в 1947 году в Казани. В 1974-м окончил операторский факультет ВГИКа. Работал ассистентом оператора на Казанской студии телевидения - с 1965-го, с 1970 по 1992 год - оператор студии кинохроники в Казани. С 1992-го Привин работал на московских студиях "Современник", "Риск", "НЭЦКИ", "Кинофабрика имени Харитонова". Снимал в качестве оператора-постановщика сериалы для телеканалов НТВ, Россия, Первый и ТВЦ. На счету - проекты "Аромат шиповника", "СОБР", "Дальнобойщики", "Большая игра", "Плата за любовь", множество других.

Как режиссер снял ленты "Мечтой окрыленные" и "Этот непонятный Галимзянов". Как актер появляется в многосерийной мелодраме "Каденции".

Сын - Евгений Привин, кинооператор, лауреат премии Серебряный медведь Берлинского кинофестиваля в 2015 году.