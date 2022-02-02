В Киргизии подали в отставку глава Конституционной палаты и председатель Верховного суда

В Киргизии подали в отставку глава Конституционной палаты (КП) КР Карыбек Дуйшеев и председатель Верховного суда (ВС) КР Нургуль Бакирова. Об этом заявил представитель президента в парламенте Киргизии Алмасбек Абытов.

Сегодня, 2 февраля 2022 года, законодатели единогласно приняли отставку глав Конституционной палаты и Верховного суда.

Перед тем, как вопрос был вынесен на голосование, депутаты поинтересовались у высокопоставленных судейских чиновников о причинах такого шага и не оказывалось ли на них какого-либо давления? Карыбек Дуйшеев и Нургуль Бакирова ответили отрицательно и пояснили, что уйти со своих постов они решили по собственному желанию.

Напомним, Нургуль Бакирова была избрана председателем Верховного суда менее года назад, в апреле 2021 года. До этого она занимала должность зампреда ВС КР. Карыбек Дуйшеев возглавил Конституционную палату КР в июле 2019 года.