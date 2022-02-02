В России вышла книга о Тонино Гуэрре

Книга "Чао, Тонино!", заботливо собранная Андреем Хржановским, представляет знаменитого сценариста культовых картин в воспоминаниях российских друзей. Увесистый том - 623 страницы - вышел в издательстве Ruthenia. Но можно быть уверенным в том, что дай нашим людям волю, они бы предоставили воспоминаний еще на несколько томов.

О Тонино Гуэрре говорили, что он должен был родиться в эпоху Возрождения. Фото: Getty Images

Ибо, по словам Резо Габриадзе, приведенным в конце этой книги, "Встреча с Тонино - один из прекрасных подарков судьбы, неожиданный и незабываемый". Во вступительном слове Андрей Хржановский - автор и составитель проекта - пишет о том, что Россию Тонино Гуэрра всегда считал своей второй родиной. И именно в России Тонино нашел свою жену, с которой провел счастливые годы - остаток жизни, - Лору. Поэтому книгу открывает самое личное - письмо Лоры Гуэрра, которое начинается словами: "Я снова влюблена в тебя, Тонино".

"Тонино Гуэрра - поэт, - утверждает в своем очерке Андрей Тарковский (некоторые материалы, вошедшие в книгу, уже были опубликованы ранее. - Прим. авт.). - И тогда, когда он обращен к прозе, и когда сочиняет сценарий для кино, и когда пишет стихи. Поэзия - его мировоззрение, способ жизни..." Тарковский напоминает, что "кроме большого количества прозы и стихотворных сборников Гуэррой написано множество киносценариев для теперь уже знаменитых фильмов. Он сотрудничал и с Микеланджело Антониони, и с Рози, и с Федерико Феллини. В "Амаркорде" Феллини целый эпизод о сумасшедшем на дереве вышел из стихотворения Гуэрры "Кот на абрикосовом дереве".

Все лучшие кинорежиссеры всегда поэты. Вспомним имена хотя бы некоторых из них - Довженко, Феллини, Виго, Антониони, Бергман, Параджанов, Бунюэль, Куросава. Кино рождено поэтами. И поэтому Тонино Гуэрра не случаен в нем. В стихах Гуэрры вы найдете многое - и тонкий юмор, и печаль, и радость, и страдание, и надежду. Он очень нежный и ранимый, этот крестьянин из Романьи, лишенный кожи".

Георгий Данелия вспоминает о том, как был в гостях у Тонино и Лоры и в Риме, и в маленьком итальянском городе Пеннабилли, где Тонино провел остаток жизни, а Лора живет до сих пор. "... Уже много лет Тонино и Лора не живут в Риме. В маленьком городишке Пеннабилли, в провинции Романья, откуда Тонино родом, и на склоне горы он построил дом, который, конечно же, и обставил, и раскрасил. И сад у них теперь не один, а много садов. "Сад воспоминаний", "Сад забытых фруктов", "Просто сад" и другие. И еще рядом со своим домом они построили дом для гостей. Этот домик оформила Лора. Она привезла из России деревенские коврики ручной работы, лубочные картинки, рушники, прялки и всякую всячину. Уютный получился домик".

"Последнее время я редко встречаю человека, который не был у Тонино в Пеннабилли, - продолжает Данелия. - В гостевом домике у них вечно кто-то живет. Когда гостей слишком много, Тонино и Лора снимают им номера в небольшой гостинице в центре городка, которую они тоже раскрасили и обставили по своему вкусу. Между прочим, еще в Пеннабилли к ним в гости приходят кошки и собаки со всей округи. Поесть, пообщаться и просто прошвырнуться. Старинная пословица гласит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Когда Тонино исполнилось восемьдесят лет, к нему на юбилей полетели из России и из всех бывших советских республик его друзья: скульпторы, художники, поэты, музыканты, профессора, меценаты, директора музеев, священники, спортсмены, металлурги, журналисты, артисты балета, музыканты, виноделы и просто хорошие люди".

Данелия дает и характеристику самому Тонино. По его словам, он - "поэт, сценарист, писатель и художник, и журналист, и архитектор, скульптор, конструктор, меценат, сказочник, педагог, металлург, изобретатель, общественный деятель, агроном, садовник, химик - и просто хороший человек. А еще он футболист и саксофонист.

Россию Гуэрра всегда считал своей второй родиной

Он написал уйму сценариев, стихов, сказок, статей. Нарисовал несметное количество картин. По его рисункам оформляются витражи, винные этикетки, скатерти, книжки. По его чертежам строятся дворцы поэзии и фонтаны. У него своя собственная технология обжига керамики, своя технология отливки металла, своя технология варки стекла. У Тонино бесчисленное количество талантов. Мне кажется, что там, у них наверху, кто-то ошибся: Тонино должен был родиться в эпоху Возрождения. По масштабу и разносторонности его можно было бы, пожалуй, сравнить с Леонардо да Винчи".

Ирина Антонова и Отар Иоселиани, Белла Ахмадулина и Марлен Хуциев, Юрий Рост, Сергей Соловьев, Наум Клейман, Слава Полунин, Ираклий Квирикадзе, Паола Волкова и другие. Их воспоминания о Тонино не просто необычный "нерукотворный" памятник ему, но и свидетельство времени о них самих. Некоторых из них уже нет в живых. Но остались их слова, рисунки, фотографии. И когда читаешь книгу, нет и тени сомнений, что все эти люди - живы. Просто сидят в "Саду воспоминаний" и общаются - себе и другим в удовольствие.

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Как известно, про кино можно не только смотреть - к примеру, фильмы о фильмах, но и читать. Подготовили для кинолюбителей подборку новинок.

Прежде всего, расскажем о том, что стали чаще выпускать сценарии полюбившихся фильмов и сериалов. Издательство АСТ планирует выпустить серию сценариев проектов, которые вышли в наших онлайн-кинотеатрах. "Первая ласточка" - сценарий Паулины Андреевой "Псих". Напомним, что первый сериал режиссера Федора Бондарчука, снятый по этому сценарию, вышел на сервисе more.tv. Главные роли сыграл и Константин Богомолов, Елена Лядова, Роза Хайруллина и другие.

Вышел в книжном варианте (издательство "Сеанс") и сценарий третьего полнометражного игрового фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер", выпущенного в прокат в феврале 2021 года. Он публикуется в авторской редакции. В тексте содержатся сцены, не вошедшие в окончательную версию монтажа картины. Книга проиллюстрирована кадрами из фильма, фотографиями со съемочной площадки, а также рисунками автора.

В книгу "Милый Ханс, дорогой Пётр" (издательство АСТ) вошли восемь киноповестей Александра Миндадзе, часть которых опубликована впервые. Миндадзе предпочитает себя назвать кинодраматургом, а сценарии, которые пишет - делать в жанре киноповестей.

В книге "Кшиштоф Кесьлёвский. О себе" выдающегося польского режиссера и драматурга собраны сценарии его прославленных фильмов - "Кинолюбитель", "Случай", "Без конца", "Декалог", "Двойная жизнь Вероники", "Три цвета: Синий, Белый, Красный", а также статьи Кесьлёвского и интервью разных лет. Открывается книга автобиографией "О себе" - рассказом о жизни, работе, семье и коллегах, временах и странах. Издательство АСТ совместно с Институтом Адама Мицкевича (Варшава) и при финансовой поддержке Польского культурного центра (Москва).

Популярностью пользовалась первая часть книги "Чикатило. Явление зверя", вышедшая в издательстве "Бомбора" - сценарий одноименного сериала, который вышел на видеосервисе Okko. Даже допечатывали тираж издания. Сейчас же готовится к выходу вторая книга - также сценарий, а у сериала выходит второй сезон.

Если же говорить просто о книгах, посвященных искусству кино, то внимания заслуживает новая книга известного критика Зары Абдуллаевой - "Постдок: неигровое/игровое" (Издательство НЛО). Это дополненное переиздание книги того же автора 2011 года. Согласно аннотации, в ней осмысляются пограничное пространство и взаимообмен между игровым и документальным в кино, театре, литературе, современном искусстве.

Книга "Рустам Хамдамов" вышла в издательстве "Сеанс". Это сборник, составленный Василием Степановым, в который вошли статьи разных лет: часть из них была написана для журнала "Сеанс", другие заказаны специально для этого издания. Как и во всех книгах этой серии, взгляд критиков и киноведов дополнен дайджестом интервью.

Издательство "Альпина Паблишер" выпустило книгу "В погоне за светом. Оливер Стоун". Эта книга - история режиссера "Взвода" и "Сальвадора", сценариста "Полуночного экспресса", "Конана-варвара" и "Лица со шрамом", талантливого и честного человека, который боролся с обстоятельствами и искушениями, импровизировал и пробивался, чтобы снимать свое кино.

"Три степени свободы. Музыка. Кино. СССР. Альфред Шнитке" - сборник издательства "Порядок слов". Он посвящен работе композитора Альфреда Шнитке (1934-1998) в советском кино. Книга составлена из интервью и воспоминаний композитора, его коллег и исследователей. Рассказ охватывает период с 1962 по 1994 год.

"Однажды в Голливуде" (издательство Индивидуум) - долгожданный литературный дебют Квентина Тарантино. Роман, основанный на событиях одноименного оскароносного фильма. Перевод Сергея Карпова и Алексея Поляринова.

4 апреля 2022 года исполнится 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского. К юбилею одного из величайших кинорежиссеров XX века в серии "Кинотексты" издательства НЛО выйдет книга Евгения Цымбала. Автор работал ассистентом Тарковского по реквизиту на съемках "Сталкера", а затем много лет посвятил изучению жизни и творчества режиссера, снял о нем фильм и организовал посвященную ему международную научную конференцию. Книга посвящена "сценарной эпопее" фильма "Сталкер" и многочисленным трудностям, сопряженным с созданием знаменитой картины.

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