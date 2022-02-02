В России вышла книга о Тонино Гуэрре

Ибо, по словам Резо Габриадзе, приведенным в конце этой книги, "Встреча с Тонино - один из прекрасных подарков судьбы, неожиданный и незабываемый". Во вступительном слове Андрей Хржановский - автор и составитель проекта - пишет о том, что Россию Тонино Гуэрра всегда считал своей второй родиной. И именно в России Тонино нашел свою жену, с которой провел счастливые годы - остаток жизни, - Лору. Поэтому книгу открывает самое личное - письмо Лоры Гуэрра, которое начинается словами: "Я снова влюблена в тебя, Тонино".
"Тонино Гуэрра - поэт, - утверждает в своем очерке Андрей Тарковский (некоторые материалы, вошедшие в книгу, уже были опубликованы ранее. - Прим. авт.). - И тогда, когда он обращен к прозе, и когда сочиняет сценарий для кино, и когда пишет стихи. Поэзия - его мировоззрение, способ жизни..." Тарковский напоминает, что "кроме большого количества прозы и стихотворных сборников Гуэррой написано множество киносценариев для теперь уже знаменитых фильмов. Он сотрудничал и с Микеланджело Антониони, и с Рози, и с Федерико Феллини. В "Амаркорде" Феллини целый эпизод о сумасшедшем на дереве вышел из стихотворения Гуэрры "Кот на абрикосовом дереве".
Все лучшие кинорежиссеры всегда поэты. Вспомним имена хотя бы некоторых из них - Довженко, Феллини, Виго, Антониони, Бергман, Параджанов, Бунюэль, Куросава. Кино рождено поэтами. И поэтому Тонино Гуэрра не случаен в нем. В стихах Гуэрры вы найдете многое - и тонкий юмор, и печаль, и радость, и страдание, и надежду. Он очень нежный и ранимый, этот крестьянин из Романьи, лишенный кожи".
Георгий Данелия вспоминает о том, как был в гостях у Тонино и Лоры и в Риме, и в маленьком итальянском городе Пеннабилли, где Тонино провел остаток жизни, а Лора живет до сих пор. "... Уже много лет Тонино и Лора не живут в Риме. В маленьком городишке Пеннабилли, в провинции Романья, откуда Тонино родом, и на склоне горы он построил дом, который, конечно же, и обставил, и раскрасил. И сад у них теперь не один, а много садов. "Сад воспоминаний", "Сад забытых фруктов", "Просто сад" и другие. И еще рядом со своим домом они построили дом для гостей. Этот домик оформила Лора. Она привезла из России деревенские коврики ручной работы, лубочные картинки, рушники, прялки и всякую всячину. Уютный получился домик".
"Последнее время я редко встречаю человека, который не был у Тонино в Пеннабилли, - продолжает Данелия. - В гостевом домике у них вечно кто-то живет. Когда гостей слишком много, Тонино и Лора снимают им номера в небольшой гостинице в центре городка, которую они тоже раскрасили и обставили по своему вкусу. Между прочим, еще в Пеннабилли к ним в гости приходят кошки и собаки со всей округи. Поесть, пообщаться и просто прошвырнуться. Старинная пословица гласит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Когда Тонино исполнилось восемьдесят лет, к нему на юбилей полетели из России и из всех бывших советских республик его друзья: скульпторы, художники, поэты, музыканты, профессора, меценаты, директора музеев, священники, спортсмены, металлурги, журналисты, артисты балета, музыканты, виноделы и просто хорошие люди".
Данелия дает и характеристику самому Тонино. По его словам, он - "поэт, сценарист, писатель и художник, и журналист, и архитектор, скульптор, конструктор, меценат, сказочник, педагог, металлург, изобретатель, общественный деятель, агроном, садовник, химик - и просто хороший человек. А еще он футболист и саксофонист.
Он написал уйму сценариев, стихов, сказок, статей. Нарисовал несметное количество картин. По его рисункам оформляются витражи, винные этикетки, скатерти, книжки. По его чертежам строятся дворцы поэзии и фонтаны. У него своя собственная технология обжига керамики, своя технология отливки металла, своя технология варки стекла. У Тонино бесчисленное количество талантов. Мне кажется, что там, у них наверху, кто-то ошибся: Тонино должен был родиться в эпоху Возрождения. По масштабу и разносторонности его можно было бы, пожалуй, сравнить с Леонардо да Винчи".
Ирина Антонова и Отар Иоселиани, Белла Ахмадулина и Марлен Хуциев, Юрий Рост, Сергей Соловьев, Наум Клейман, Слава Полунин, Ираклий Квирикадзе, Паола Волкова и другие. Их воспоминания о Тонино не просто необычный "нерукотворный" памятник ему, но и свидетельство времени о них самих. Некоторых из них уже нет в живых. Но остались их слова, рисунки, фотографии. И когда читаешь книгу, нет и тени сомнений, что все эти люди - живы. Просто сидят в "Саду воспоминаний" и общаются - себе и другим в удовольствие.
Книги про кино
Как известно, про кино можно не только смотреть - к примеру, фильмы о фильмах, но и читать. Подготовили для кинолюбителей подборку новинок.
Прежде всего, расскажем о том, что стали чаще выпускать сценарии полюбившихся фильмов и сериалов. Издательство АСТ планирует выпустить серию сценариев проектов, которые вышли в наших онлайн-кинотеатрах. "Первая ласточка" - сценарий Паулины Андреевой "Псих". Напомним, что первый сериал режиссера Федора Бондарчука, снятый по этому сценарию, вышел на сервисе more.tv. Главные роли сыграл и Константин Богомолов, Елена Лядова, Роза Хайруллина и другие.
Вышел в книжном варианте (издательство "Сеанс") и сценарий третьего полнометражного игрового фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер", выпущенного в прокат в феврале 2021 года. Он публикуется в авторской редакции. В тексте содержатся сцены, не вошедшие в окончательную версию монтажа картины. Книга проиллюстрирована кадрами из фильма, фотографиями со съемочной площадки, а также рисунками автора.
В книгу "Милый Ханс, дорогой Пётр" (издательство АСТ) вошли восемь киноповестей Александра Миндадзе, часть которых опубликована впервые. Миндадзе предпочитает себя назвать кинодраматургом, а сценарии, которые пишет - делать в жанре киноповестей.
В книге "Кшиштоф Кесьлёвский. О себе" выдающегося польского режиссера и драматурга собраны сценарии его прославленных фильмов - "Кинолюбитель", "Случай", "Без конца", "Декалог", "Двойная жизнь Вероники", "Три цвета: Синий, Белый, Красный", а также статьи Кесьлёвского и интервью разных лет. Открывается книга автобиографией "О себе" - рассказом о жизни, работе, семье и коллегах, временах и странах. Издательство АСТ совместно с Институтом Адама Мицкевича (Варшава) и при финансовой поддержке Польского культурного центра (Москва).
Популярностью пользовалась первая часть книги "Чикатило. Явление зверя", вышедшая в издательстве "Бомбора" - сценарий одноименного сериала, который вышел на видеосервисе Okko. Даже допечатывали тираж издания. Сейчас же готовится к выходу вторая книга - также сценарий, а у сериала выходит второй сезон.
Если же говорить просто о книгах, посвященных искусству кино, то внимания заслуживает новая книга известного критика Зары Абдуллаевой - "Постдок: неигровое/игровое" (Издательство НЛО). Это дополненное переиздание книги того же автора 2011 года. Согласно аннотации, в ней осмысляются пограничное пространство и взаимообмен между игровым и документальным в кино, театре, литературе, современном искусстве.
Книга "Рустам Хамдамов" вышла в издательстве "Сеанс". Это сборник, составленный Василием Степановым, в который вошли статьи разных лет: часть из них была написана для журнала "Сеанс", другие заказаны специально для этого издания. Как и во всех книгах этой серии, взгляд критиков и киноведов дополнен дайджестом интервью.
Издательство "Альпина Паблишер" выпустило книгу "В погоне за светом. Оливер Стоун". Эта книга - история режиссера "Взвода" и "Сальвадора", сценариста "Полуночного экспресса", "Конана-варвара" и "Лица со шрамом", талантливого и честного человека, который боролся с обстоятельствами и искушениями, импровизировал и пробивался, чтобы снимать свое кино.
"Три степени свободы. Музыка. Кино. СССР. Альфред Шнитке" - сборник издательства "Порядок слов". Он посвящен работе композитора Альфреда Шнитке (1934-1998) в советском кино. Книга составлена из интервью и воспоминаний композитора, его коллег и исследователей. Рассказ охватывает период с 1962 по 1994 год.
"Однажды в Голливуде" (издательство Индивидуум) - долгожданный литературный дебют Квентина Тарантино. Роман, основанный на событиях одноименного оскароносного фильма. Перевод Сергея Карпова и Алексея Поляринова.
4 апреля 2022 года исполнится 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского. К юбилею одного из величайших кинорежиссеров XX века в серии "Кинотексты" издательства НЛО выйдет книга Евгения Цымбала. Автор работал ассистентом Тарковского по реквизиту на съемках "Сталкера", а затем много лет посвятил изучению жизни и творчества режиссера, снял о нем фильм и организовал посвященную ему международную научную конференцию. Книга посвящена "сценарной эпопее" фильма "Сталкер" и многочисленным трудностям, сопряженным с созданием знаменитой картины.
Также в серии "Кинотексты" выходит книга "Бриллиантовая судьба. К 100-летию Гайдая".
Авторы статей, составивших сборник - не только киноведы, но исследователи культуры широкого профиля - рассматривают фигуру режиссера и его наследие как оптическую систему, с помощью которой можно понять послевоенный СССР на дистанции от "оттепели" до позднего "застоя" в его социальном, политическом, культурном устройстве.
Издательство Rosebud Publishing предлагает читателям книгу "Жан Ренуар", написанную Паскалем Мерижо. Жан Ренуар (1894-1979) - легендарный французский кинорежиссер, создатель "Великой иллюзии", "Правил игры", "Золотой кареты" и "Французского канкана", признанный первопроходец авторского жанра в кино. Книга-исследование отмечена престижным Гонкуровским призом за лучшую биографию.
Альманах "Искусство кино - 90" - сборник текстов, выбранных из почти тысячи номеров журнала "Искусство кино", публиковавшихся с января 1931 года по сей день. 90 лет "Искусства кино" сегодня прочитываются как история XX века, Издательство Подписные издания.
И, наконец, книга "Скринлайф. В поисках нового языка кино". Авторы - Тимур Бекмамбетов, Василий Степанов и Константин Шавловский. В книге идеолог скринлайфа Тимур Бекмамбетов вместе с российскими и голливудскими коллегами рассказывает, как создавать кино на экране своего компьютера и телефона - от идеи и сценария до съемок и монтажа. Издательство "Альпина Паблишер".