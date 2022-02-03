22-летнего рэпера Tdott Woo застрелили на пороге собственного дома

В Бруклине убит американский рэпер Tdott Woo, один из создателей шквально популярного танца woo walk. Как передает NWP, исполнителя расстреляли 1 февраля на пороге собственного дома. Медики доставили рэпера в госпиталь, но спасти не смогли.

Rapper TDott Woo fatally shot in Brooklyn after signing with record label https://t.co/BqJmNCgKQs pic.twitter.com/iEBmQ3Kc1G — New York Post (@nypost) February 3, 2022

Отмечено, что музыкант был убит сразу после того, как подписал выгодный контракт с лэйблом Million Dollar Music.

Также издание напомнило, что Tdott Woo был ближайшим другом другого популяризатора woo walk Pop Smoke, застреленного в Лос-Анджелесе ровно два года назад.

Согласно уточнениям газеты, "подающего надежды" рэпера, настоящее имя которого Таджай Добсон, расстреляли средь бела дня из проезжающего мимо джипа. Пули попали музыканту в колено и в голову. По словам источника, никаких задержаний по инциденту произведено не было. Возможные мотивы злодеяния не озвучены.