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22-летнего рэпера Tdott Woo застрелили на пороге собственного дома

Новости
    03.02.2022, 12:29
Текст:   Олег Усков

В Бруклине убит американский рэпер Tdott Woo, один из создателей шквально популярного танца woo walk. Как передает NWP, исполнителя расстреляли 1 февраля на пороге собственного дома. Медики доставили рэпера в госпиталь, но спасти не смогли.

Отмечено, что музыкант был убит сразу после того, как подписал выгодный контракт с лэйблом Million Dollar Music.

Также издание напомнило, что Tdott Woo был ближайшим другом другого популяризатора woo walk Pop Smoke, застреленного в Лос-Анджелесе ровно два года назад.

Согласно уточнениям газеты, "подающего надежды" рэпера, настоящее имя которого Таджай Добсон, расстреляли средь бела дня из проезжающего мимо джипа. Пули попали музыканту в колено и в голову. По словам источника, никаких задержаний по инциденту произведено не было. Возможные мотивы злодеяния не озвучены.

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