Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 2 февраля 2022 года № 48 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2022 года № 2 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) запретить проведение публичных мероприятий, а также всех спортивных мероприятий и соревнований, зрелищных, досуговых мероприятий в закрытых помещениях, за исключением работы организаций в соответствии с пунктами 3.1 и 5 настоящей части;";

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1) осуществлять работу кинотеатров, домов культуры, иных развлекательных и досуговых заведений, фитнес- и тренажерных залов, бань,

саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организации), при условии заполняемости помещений, в которых оказываются соответствующие услуги, не более 50 процентов от проектной вместимости помещения;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) осуществлять работу кружков, секций, клубов в учреждениях и организациях социального обслуживания, культуры, спорта (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) при условии заполняемости соответствующих помещений не более 50 процентов от проектной вместимости помещения, а также при соблюдении следующих условий:

сотрудники учреждений и организаций, обеспечивающие работу кружков, секций, клубов, и все посетители (за исключением несовершеннолетних граждан) должны быть вакцинированы против новой коронавирусной инфекции (в том числе повторно) либо переболевшими новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев, предшествующих посещению кружка, секции, клуба, либо иметь противопоказания к вакцинации и отрицательный результат обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, полученный не ранее чем за 48 часов до посещения кружка, секции, клуба;

допуск посетителей (за исключением несовершеннолетних граждан) осуществляется при предъявлении QR-кода либо иного документа, подтверждающего факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесенного заболевания в течение шести месяцев, предшествующих посещению кружка, секции, клуба, либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и справки об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за 48 часов до посещения кружка, секции, клуба;

учреждения и организации должны предварительно уведомить в письменной форме Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу о начале работы кружка, секции, клуба не позднее, чем за семь дней до начала работы;";

2) часть 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. До 28 февраля 2022 года включительно:

1) обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, прибывших в Чукотский автономный округ из других регионов Российской Федерации, за исключением случая, если выход на работу работника осуществляется по истечении семи дней с момента его прибытия в Чукотский автономный округ. Указанное ограничение не распространяется на работников, имеющих справку об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выданную не ранее чем за 48 часов до дня выхода на работу, либо имеющих отрицательный результат тестирования экспресс-методом на определение антигена (Ag) на новую коронавирусную инфекцию, проводимого в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению, полученный не ранее чем за 48 часов до дня выхода на работу;

2) рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, обеспечивать еженедельное обследование методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию всех работников и сотрудников.";

3) часть 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. С 3 февраля до 28 февраля 2022 года включительно приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 часов.";

4) часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) с 3 февраля 2022 года приостановить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры взрослого и детского населения.";

5) пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции:

"4) осуществлять работу Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Анадырский окружной психоневрологический интернат" на условиях карантина с 3 февраля до 2 марта 2022 года включительно;";

6) дополнить частью 5.1 следующего содержания:

"5.1. Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.), Департаменту культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа (Сысоев А.В.), главам муниципальных районов и городских округов перенести запланированные на февраль 2022 года мероприятия, предусматривающие перемещение участников между населёнными пунктами округа, на более поздний срок. При невозможности переноса - отменить указанные мероприятия.";

7) в части 9:

слова "Управлению Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу (Семенихин А.В.)," исключить;

слова "Бережной В.А." заменить словами "Хитрунов М.Н.";

8) приложение 2 изложить в следующей редакции:





"Приложение 2 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38





Порядок прохождения экспресс-тестирования гражданами, прибывшими в Чукотский автономный округ

1. Граждане, прибывшие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу (далее - аэропорт Анадырь), аэропорт г. Певек, аэропорты Кепервеем, Омолон Билибинского района из других регионов Российской Федерации, и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа (далее - прибывшие граждане), в обязательном порядке проходят экспресс-тестирование на определение антигена "Ag". Тестирование проводится силами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница" (далее - ГБУЗ "Чукотская окружная больница").

Результаты экспресс-тестирования прибывшие граждане предъявляют при регистрации на рейсы, вылетающие из аэропортов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в другие населенные пункты Чукотского автономного округа.

Экспресс-тестирование не проводится при наличии у прибывших граждан справки об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за 48 часов до прибытия в Чукотский автономный округ.

2. В случае, если по результатам экспресс-тестирования отсутствуют данные о заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, ему выдается справка об отрицательном результате. В указанном случае прибывший гражданин продолжает следовать к месту проживания, пребывания.

3. В случае, если по результатам экспресс-тестирования имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, немедленно производится забор материала для исследования методом ПЦР. Гражданин уведомляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу о соблюдении им в течение семи календарных дней режима изоляции с использованием любых доступных средств связи.

4. Работники организаций, применяющих вахтовый метод работы, прибывающие чартерными рейсами на территорию Билибинского района, проходят обязательное тестирование по прибытию на территорию Билибинского района экспресс-методом на определение антигена (Ag) на новую коронавирусную инфекцию. Тестирование проводится силами ГБУЗ "Чукотская окружная больница" филиал - Билибинская районная больница.

Экспресс-тестирование не проводится при наличии у прибывших граждан справки об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за 48 часов до прибытия в Чукотский автономный округ.

В случае, если по результатам экспресс-тестирования отсутствуют данные о заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, ему выдается справка об отрицательном результате. В указанном случае прибывший гражданин продолжает следовать к месту назначения.

В случае, если по результатам экспресс-тестирования имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, немедленно производится забор материала для исследования методом ПЦР. Гражданин уведомляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу о соблюдении им в течение семи календарных дней режима изоляции с использованием любых доступных средств связи.

5. Контроль за выполнением требований настоящего порядка в аэропортах Чукотского автономного округа осуществляется сотрудниками Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, администрацией аэропортов.".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







