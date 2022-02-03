Указ губернатора Иркутской области от 2 февраля 2022 года № 21-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 105 изложить в следующей редакции:

"105. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области обеспечить предоставление находящегося в государственной собственности Иркутской области и закрепленного на праве оперативного управления за соответствующими исполнительными органами государственной власти Иркутской области, подведомственными учреждениями автомобильного транспорта с водителем:

для перевозки работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающих медицинскую помощь населению;

для ежедневной доставки до дома после окончания вечерней смены сотрудников Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19.

Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области в целях реализации настоящего пункта обеспечить предоставление в управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) информации о предоставляемом автомобильном транспорте с водителем.";

2) дополнить пунктом 105-1 следующего содержания:

"105-1. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) организовать по заявкам министерства здравоохранения Иркутской области (Данилова А.Н.):

перевозку работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающих медицинскую помощь населению;

ежедневную доставку до дома после окончания вечерней смены сотрудников Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19.";

3) в абзаце втором пункта 111 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, слова "в период" исключить.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







