Климатические катастрофы принесли Европе ущерб в 520 миллиардов евро

В период с 1980 по 2020 год общие экономические потери от погодных и климатических явлений составили 450-520 миллиардов евро (по ценам 2020 года) в 27 странах ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Турции. Число погибших за тот же период составило от 85 до 145 тысяч человек, сообщает агентство ЕС по окружающей среде (EEA).

При этом только от одной четверти до одной трети убытков, нанесенных природными катастрофами, были застрахованы. Потери, связанные с погодой и климатом, подразделяются на три группы экстремальных явлений: метеорологические (штормы), гидрологические (наводнения) и климатологические (волны тепла, холода, засухи).

Эксперты отмечают, что около трех процентов всех событий являются причиной 60 процентов экономических потерь. Однако также важно регистрировать явления малого и среднего масштаба для полной оценки последствий изменения климата и поддержки мер по адаптации.

В феврале 2021 года в рамках европейской "зеленой сделки" Еврокомиссия представила новую стратегию ЕС "Формирование устойчивой к изменению климата Европы". В ней предлагаются меры по более разумной, быстрой и системной адаптации и уделяется повышенное внимание международному измерению последствий природных катастроф.