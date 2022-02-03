Указ главы Республики Коми от 2 февраля 2022 года № 8 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 2 февраля 2022 г. № 8





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в абзаце девятом пункта 5.6, в абзаце втором пункта 14.9 число "14" заменить числом "7";

2) в пункте 3 раздела "XI. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для работы санаторно-курортных учреждений" приложения № 3 к Указу число "14" заменить числом "7".







