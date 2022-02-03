Постановление правительства Ленинградской области от 3 февраля 2022 года № 73 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.2.4 слова ""установленных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16" заменить словами "установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16)";

абзац второй пункта 1.19.2 изложить в следующей редакции:

"Запрещается посещение лицами, не достигшими 18-летнего возраста, фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку, организованных групп детей класса, группы одной образовательной организации в рамках реализации образовательных программ, а также за исключением посещения таких объектов указанными лицами в составе семьи.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







