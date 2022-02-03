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03.02.2022 16:35
Рубрика: Общество

Землю накрыла вторая подряд магнитная буря

Текст: Юлия Мякишева

В магнитосфере Земли сейчас происходит слабая магнитная буря уровня G1.

Фото: Istock
Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние годы

Как сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, за последние сутки произошло две слабые магнитные бури - с 9 до 12 и с 12 до 15 часов по московскому времени. Судя по всему, сейчас идет уже третье такое событие.

В лаборатории также заметили, что январь 2022 стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет.

Напомним, 29 января на Солнце случилась вспышка, которая длилась более четырех часов. Волна плазмы, выброшенная Солнцем, достигла Земли утром 2 февраля и спровоцировала магнитные бури. По прогнозам специалистов, возмущения геомагнитного поля должны продолжаться двое суток.

Общество Наука Общество Космос

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