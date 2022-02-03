Землю накрыла вторая подряд магнитная буря

В магнитосфере Земли сейчас происходит слабая магнитная буря уровня G1.

Как сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, за последние сутки произошло две слабые магнитные бури - с 9 до 12 и с 12 до 15 часов по московскому времени. Судя по всему, сейчас идет уже третье такое событие.

В лаборатории также заметили, что январь 2022 стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет.

Напомним, 29 января на Солнце случилась вспышка, которая длилась более четырех часов. Волна плазмы, выброшенная Солнцем, достигла Земли утром 2 февраля и спровоцировала магнитные бури. По прогнозам специалистов, возмущения геомагнитного поля должны продолжаться двое суток.