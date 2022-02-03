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От COVID-19 умер итальянский актер Паоло Грациози

Новости
    03.02.2022, 11:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Утром 1 февраля в Виченце скончался итальянский актер театра, кино и ТВ Паоло Грациози. Согласно некрологу, который публикует Le Repubblica со ссылкой на родных артиста, Грациози умер от коронавируса в городском госпитале, где лечился от рака.

Паоло Грациози родился в Римини 25 января 1940 года. На экранах - с начала 60-х. В портфолио - почти сто проектов: сериал "Ниро Вульф", "Сиятельные трупы" Франческо Роси, вычурный артхаус "Некрополис", "Луи - король-дитя", "Папа Джованны" Пупи Альвати, "Пиноккио" Маттео Гарроне.

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