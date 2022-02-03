От COVID-19 умер итальянский актер Паоло Грациози

Утром 1 февраля в Виченце скончался итальянский актер театра, кино и ТВ Паоло Грациози. Согласно некрологу, который публикует Le Repubblica со ссылкой на родных артиста, Грациози умер от коронавируса в городском госпитале, где лечился от рака.

Паоло Грациози родился в Римини 25 января 1940 года. На экранах - с начала 60-х. В портфолио - почти сто проектов: сериал "Ниро Вульф", "Сиятельные трупы" Франческо Роси, вычурный артхаус "Некрополис", "Луи - король-дитя", "Папа Джованны" Пупи Альвати, "Пиноккио" Маттео Гарроне.