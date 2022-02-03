Песков: В Кремле не заметили изменений в риторике США по Украине

Изменений в заявлениях из Вашингтона по теме якобы планов "вторжения" России на Украину в Москве не заметили. Об этом сказал журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, мы не заметили", - ответил Песков на вопрос, отметили ли в Кремле, что США перестали употреблять слово "неизбежный", говоря о якобы планах вторжения России на Украину. Ранее об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я использовала его один раз. Мне кажется, и другие использовали его один раз. И затем мы перестали его использовать, так как оно, думаю, подавало сигнал, который мы не намеревались подавать: будто мы знали, что президент Путин принял решение", - сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы все еще не знаем, принял ли он решение", - добавила она, уточнив, что больше недели не использует слово "неизбежная" в данном контексте.