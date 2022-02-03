Флаг Советского Союза на церемонии открытия нес лыжник Вячеслав Веденин.
В Саппоро он станет первым в истории СССР олимпийским чемпионом в личной гонке - на его коронной "тридцатке". А затем совершит спортивный подвиг - на последнем этапе эстафеты 4х10 км - почти теряя сознание, финиширует первым.
На кадрах кинохроники это отчетливо видно:
Поэт Роберт Рождественский напишет потом стихотворение-обращение к Веденину:
...Хочешь, наши силы возьми!
Вот! Зачем нам теперь они?..
Ты, пожалуйста, добеги.
Дотерпи, родной! Дотяни!
Достони, дохрипи, смоги!..
Он смог. После таких результатов в ЦК КПСС Веденину даже простили дерзость - на церемонии открытия он не опустил флаг СССР перед императором Японии, как того требовали правила этикета.
4 февраля в Пекине стартует очередная зимняя Олимпиада. На ней сборная России будет без флага и гимна - таково наказание за систему допинга в России, вынесенное Всемирным антидопиноговым агенством (ВАДА). Это уже третья Олимпиада подряд, на которой нет флага и гимна России.
Вячеслав Петрович Игры в Пекине не увидит - Веденина не стало в конце прошлого года. Но мы помним его победы и флаг страны, который никто не мог запретить и который ни перед кем не опускали.