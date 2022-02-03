В 1972 году советская сборная заняла на Играх в Саппоро первое место в неофициальном командном зачете.

Флаг Советского Союза на церемонии открытия нес лыжник Вячеслав Веденин.

В Саппоро он станет первым в истории СССР олимпийским чемпионом в личной гонке - на его коронной "тридцатке". А затем совершит спортивный подвиг - на последнем этапе эстафеты 4х10 км - почти теряя сознание, финиширует первым.

На кадрах кинохроники это отчетливо видно:

Поэт Роберт Рождественский напишет потом стихотворение-обращение к Веденину:

...Хочешь, наши силы возьми!

Вот! Зачем нам теперь они?..

Ты, пожалуйста, добеги.

Дотерпи, родной! Дотяни!

Достони, дохрипи, смоги!..

Он смог. После таких результатов в ЦК КПСС Веденину даже простили дерзость - на церемонии открытия он не опустил флаг СССР перед императором Японии, как того требовали правила этикета.

4 февраля в Пекине стартует очередная зимняя Олимпиада. На ней сборная России будет без флага и гимна - таково наказание за систему допинга в России, вынесенное Всемирным антидопиноговым агенством (ВАДА). Это уже третья Олимпиада подряд, на которой нет флага и гимна России.

Вячеслав Петрович Игры в Пекине не увидит - Веденина не стало в конце прошлого года. Но мы помним его победы и флаг страны, который никто не мог запретить и который ни перед кем не опускали.