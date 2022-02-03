В Ильинском - единственной императорской усадьбе Подмосковья - снесли караульный дом, также известный как гауптвахта. Здание постройки 1866 года не обладало охранным статусом. В последнее время в нем проживали пенсионеры, которым фактически поступило предписание продать этот участок владельцам усадьбы, территория которой вплотную прилегает к нему.

Караульный дом, он же гауптвахта в начале ХХ века и в 2022-м, незадолго до сноса.

Ильинское - одна из главных болевых точек на территории Московской области. О том, что происходит с усадьбой, регулярно сообщает в своих соцсетях градозащитник, заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. Он многое сделал и продолжает делать для защиты архитектурных памятников Подмосковья.

Ильинское было подарено императором Александром II супруге - императрице Марии Александровне, а от нее перешло сыну, великому князю Сергею Александровичу. Это была его загородная резиденция. В Ильинском прошел его медовый месяц с великой княгиней Елизаветой Федоровной.

После убийства Сергея Александровича, московского генерал-губернатора и командующего войсками Московского военного округа, эсером Иваном Каляевым в 1905 году, Елизавета Федоровна много жертвовала на благотворительные цели. В частности, в память о муже открыла в 1905 году в Ильинском лазарет для раненых воинов Русско-японской войны. Недавно здание было отреставрировано и стало музеем.

Позже Елизавета Федоровна основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, там она жила до высылки на Урал, где была казгнена большевиками в 1918 году. Ильинским до революции владели дети Сергея Александровича и Марии Федоровны - Мария и Дмитрий. После национализации на территории усадьбы был санаторий, а затем дачи партийного руководства.

То есть территория оставалась закрытой как в советское время, так и в новое российское, с которым связаны главные утраты в усадьбе. В 2013-м снесена беседка-ротонда "Елизаветинский павильон", в 2014-м флигель "Не чуй горя". Также была вырублена липовая аллея, высаженная графом Остерманом-Толстым, прежним владельцем усадьбы, в честь героев Отечественной войны 1812 года. В 2020-м сообщалось, что был частично снесен и перестроен царский дворец, уничтожен флигель "Приют для приятелей", мраморные солнечные часы XVIII века.

Караульный дом или, как его еще называли, гауптвахта простоял до 2022 года. Все благодаря тому, что он не входил в комплекс усадьбы и являлся частным владением. Дом построен в 1866 году, а в революционном 1917-м выкуплен. Более ста лет в нем жили обычные люди. Не князья и не те, кто скрывается сейчас за неприступными заборами в районе Рублево-Успенского и Ильинского шоссе.

Корреспондент "Родины" поговорил с Дмитрием Шлепневым, чьи прадед и прабабушка, а затем и другие родственники жили в доме бывшей гауптвахты.

- Мой прадед Емельян Петрович получил должность смотрителя дворцовых зданий в имении Ильинское 1 марта 1893 года. Вместе с супругой Анной Федоровной они переехали из Бронниц и поселились в служебном жилье. Усадьба на тот момент принадлежала московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу, - говорит Дмитрий.

Потомки Емельяна Петровича и Анны Федоровны, родственники Дмитрия, жили в этом доме до января 2022 года, а потом их за назначенную компенсацию настойчиво попросили освободить территорию, примыкающую к усадьбе. Дом оперативно снесли. А вместе с ним и историю семьи, которая купила его у императорской семьи в 1917-м, в самый разгар революционных событий.

Большевистские времена Емельян и Анна Шлепневы и их потомки в собственном доме пережили, а нынешние, когда много говорится о преемственности поколений, о духовно-нравственных ценностях - нет.

- У моих родственников этот участок выкупили представители собственника усадьбы, - продолжает Дмитрий. - Там около 13 соток. Но, очевидно, родные расставались с домом и землей не по своей воле. Им уже за 80 лет и вряд ли в таком возрасте кто-то хочет покидать навсегда родное место. Другого выхода просто не было...

Незадолго до сноса Дмитрий успел вывезти из дома что-то из мебели, которую старики не могли забрать с собой. И вскоре дом был сломан, хотя там оставались оригинальные двери, полы и печь, построенная не менее века назад.

- Да, дом видоизменился, но его основной объем с изломанной крышей сохранялся. Частично сохранялся и интерьер - высокие потолки, печь. Мне удалось забрать один из старинных изразцов, который находился над заслонкой печи и не был закреплен, - рассказывает Шлепнев. - Больше чем уверен, что новый собственник территории сознательно сразу снес дом, чтобы больше не было никаких зацепок.

Прадед Дмитрия Шлепнева недолго прожил в новом доме. В сентябре 1920 года он умер в Солдатенковской больнице в возрасте 57 лет, 44-летняя вдова осталась с восемью детьми. Семейным подрядом занимались хозяйством, которое выросло возле бывшего императорского имения. Появилась корова, куры. При этом к семье новые власти относились подозрительно, предъявляли претензии по поводу связей с бывшими владельцами имения. Но все же никого не тронули, дом сохранили за семьей.

До января 2022-го он оставался последней из хозяйственных построек усадьбы Ильинское. Ранее утрачены дом садовых служителей и телеграфный дом, который сломали еще в 1955 году, когда строили мост через Москву-реку и спрямляли дорогу.

Остался цел Ильинский храм. Его закрыли в конце 1920-х, но не разрушили, а в начале 1990-х там возобновили службы, отреставрировали. Церковь Ильи Пророка - памятник культуры федерального значения. Но казус в том, что защитной территории вокруг храма нет. Да и охранный статус самой усадьбы чиновники поменяли на "достопримечтаельное место", что позволяет сносить строения на ее территории.

Очевидно, вслед за караульным домом собирались снести и историческую ограду, которая поставлена в середине XIX века. Ее загородили огромным забором из профнастила. В репортаже на канале "Культура" прозвучала информация, что в пресс-службе Красногорского района установку забора мотивировали тем, что это необходимо для реставрации парадной ограды. Но проект реставрации общественности не показывают и при этом отмечают, что ограда не является объектом культурного наследия.

Возможно, именно после выхода репортажа в эфир на федеральном канале, забор начали демонтировать. Не исключено, историческую ограду все же удастся сохранить. Местные жители говтовы бороться за каждую деталь Ильинского.