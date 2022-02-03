Тамбовский студент получил восемь лет за подготовку теракта

Второй Западный военный суд вынес приговор 18-летнему студенту тамбовского колледжа Андрею Смагину. Его признали виновным в подготовке теракта в городе.

- Следствие и суд установили, что Смагин является ярым приверженцем идеологии нацизма, испытывает ненависть и вражду к лицам неславянской внешности. В 2020 году он решил совершить террористический акт путем взрыва и убийства неопределенного круга лиц, - сообщили в СКР.

Полгода тамбовчанин изучал в Сети инструкции по изготовлению "адских машин", собирал свои и испытывал их в безлюдных местах. Затем произвел расчет мощности, необходимой для подрыва намеченного им студенческого общежития, и в декабре 2021 года приступил к сборке бомбы.

Взрывоопасного студента тут же задержали, а затем предъявили обвинение по четырем статьям УК: от обучения террористической деятельности до изготовления взрывчатки. Суд приговорил Смагина к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.