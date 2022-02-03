Депутаты единогласно приняли отчет губернатора Новосибирской области

Прошлый 2021 год стал для Новосибирской области экономически успешным - регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития. Об этом глава региона Андрей Травников сказал, выступая с отчетным докладом на сессии Законодательного собрания области.

Глава региона в своем докладе сделал акцент на пять наиболее значимых результатов и достижений года и пять проблем.

В числе достижений - позитивная динамика основных показателей экономики, невиданные за последние годы объемы ввода в строй объектов социальной сферы, в частности, медучреждений, высокие темпы жилищного строительства, рост инвестиций в основной капитал и числа субъектов малого и среднего бизнеса. Регион имеет бюджет развития на ближайшие три года и успешно реализует национальные проекты. Особая гордость - результат работы аграриев и рекордный урожай.

В числе основных проблем, с которыми столкнулся регион, - демографическая "яма", трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов, вызванные ростом цен на строительные материалы, а также реформа системы обращения с отходами, ряд резонансных коррупционных нарушений и преступлений.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив поблагодарил Андрея Травникова и членов областного правительства за неизменно конструктивный диалог и отметил, что депутаты единогласно поддержали итоговый отчет губернатора, что говорит само за себя.

- От депутатов звучит много вопросов, потому что речь идет о больших бюджетных деньгах. Но такой поддержки со стороны депутатов деятельности губернатора и правительства региона не было ни разу с 2001 года, - сказал Андрей Шимкив.

Андрей Травников поблагодарил депутатский корпус за понимание и конструктивную работу в 2021 году.