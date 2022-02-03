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03.02.2022,  
09:33
Текст:  Антон Валагин

Россия увеличит выпуск новейших торпед "Ихтиозавр"

С 2023 года завод "Дагдизель" в Каспийске значительно увеличит выпуск новейших торпед УЭТ-1 "Ихтиозавр".
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

- Планируется подписание нового долгосрочного контракта, чтобы обеспечить флоту необходимое количество изделий, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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В 2018 году Минобороны заключило с "Дагдизелем" пятилетний контракт на поставку ВМФ России 73 торпед "Ихтиозавр".

- Этого количества недостаточно даже для оснащения всех дизель-электрических подлодок проекта 636.3 в составе флота. Для них требуется как минимум вдвое больше изделий, - отметил собеседник агентства.

Электрическая 533-мм торпеда УЭТ-1 призвана заменить на флоте УСЭТ-80, принятую на вооружение более 40 лет назад. Характеристики "Ихтиозавра" засекречены, но в открытых источниках имеется описание экспортной версии торпеды. Для нее заявлены максимальная скорость в 50 узлов и дальность хода 25 километров - резонно предположить, что параметры варианта для российского флота выше. Изделие оснащено бесколлекторным электродвигателем, что исключает возможность его перегрева и создания помех, влияющих на электронику "Ихтиозавра".

Торпеда имеет гидроакустическую систему самонаведения на подводные и надводные цели, способна засекать кильватерный след.

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