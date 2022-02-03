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В Петербурге умер актер эпизода Моисей Берсон

Утраты
    03.02.2022, 10:13
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: vk.com/ Моисей Берсон Фото: vk.com/ Моисей Берсон
Фото: vk.com/ Моисей Берсон

В Петербурге в возрасте 76 лет скончался Моисей Берсон, его лицо зрителям по многочисленным ролям в эпизодах современных сериалах.

О смерти Моисея Берсона сообщили его друзья на странице актера в соцсети. По предварительным данным, причиной ухода из жизни стали проблемы с сердцем.

Моисей Берсон по профессии инженер радиосвязи, в кино он пришел уже после выхода на пенсию, интереса ради решил поучаствовать в кастингах, где набирают массовку для сериалов и полнометражных фильмах.

Интерес к начинающему актеру у режиссеров появился сразу. Берсон играл ювелиров, бизнесменов, ученых. Всего на его счету более 40 ролей. В "Матильде" актер был адмиралом, в "Семейном альбоме" - иностранцем в кафе.

Также портреты Моисея Берсона регулярно иллюстрировали статьи в СМИ и памятки - он снимался для фотостоков.

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